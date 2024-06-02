孫安佐公開被下蠱過程！和一位老頭進行能量轉換 「我罹患PTSD」
孫鵬、狄鶯獨子孫安佐4月赴泰國普吉島旅遊，疑似食用大麻後精神渙散，闖入民宅裸露臀部和下體，遭到泰國警方逮捕，最終和屋主和解。昨（1）日有媒體報導，狄鶯稱兒子被下蠱才會出現怪異行徑，孫安佐今天一早出面受訪，直言媽媽的話半真半假，並揭露被下蠱過程，「我有PTSD（創傷後壓力症）！」
記者楊穎軒／綜合報導
孫安佐表示，他在泰國共待過兩間不同醫院，一間是被送醫的地方，後來被送去另一個地方，一去整個人就被綁在床上，他形容：「很像精神極光屋的感覺，我一直反覆想要逃走、反覆死了很多次，像地獄一樣...他就施打一些藥劑，給我吸一些不明氣體，推進來不知道幾歲的老頭，做一種類似像能量轉換的事情。」
被問目前健康情況，孫安佐表示，現在身體狀況還不錯，「只是回想起來不太好，有PTSD，不要再逼我了！」
此前，孫安佐在直播中表示，自己當時差點被獻祭，在場在沒有任何人可以幫助他，只好自己掙扎求生，「我靠我自己一個人活下來了！那時候沒人救我耶！那些現代巫醫跟泰國的警方一起合作，想要進行一場能量轉換的實驗，把我的能量轉換到一個老頭身上，這樣可以了嗎？」
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