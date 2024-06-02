6月10家手搖飲料、星巴克買一送一！清心、迷客夏、五桐號半價喝

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2024星巴克最新SUMMER PARADISE夏日數位體驗爽喝「買一送一」優惠，即日起至6月8日，天天抽獎、天天喝「買一送一」！完成數位體驗遊戲，就能獲得限定的專屬優惠，只要使用LINE、Facebook、Google帳號登入，每天都能有三次抽獎機會；兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6月10日。
提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得活動連結；活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
📌清心福全開幕週年「買一送一」！蘆洲人喝起來
換蘆洲人喝清心半價優惠啦！清心福全歡慶蘆洲中華店開幕週年，大方祭出「買一送一」優惠活動，6月2日快閃一日限時11:00-13:00、17:00-19:00，大杯梅子綠茶「買一送一」。提醒大家，每人限購一組；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 蘆洲中華店 資訊
地址：新北市蘆洲區中華街25-1號
電話：02-2283-0707
📌五桐號新品開喝！外送「買一送一」
「五桐號」今夏打造號稱「可以喝的甜點」青檸生乳塔！還選用鮮榨整顆在地優質檸檬，搭配檸檬風味奶霜與黑糖粉粿、古早味冬瓜茶；同步祭出農榨青檸冬瓜、粉粿青檸冬瓜、青檸紅玉、青檸青茶共5款全新飲品，保留整顆檸檬的果香與果酸為夏天好好消暑。
現在Uber Eats外送平台，即日起至6月4日，五桐號也有「買一送一」優惠！包括五桐奶霜、蜜后春蘋都「買一送一」，半價爽喝人氣手搖飲料。
📌迷客夏「買一送一」！新北人免費喝茶拿鐵
迷客夏即日起至6月4日，在外送平台Uber Eats上，祭出蜂蜜檸檬晶凍、鳳梨康波綠「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌珍煮丹：外送Uber Eats「買一送一」
夏天想要消暑，選些清爽不死甜的手搖飲料最對味。珍煮丹即日起至6月4日，在外送平台Uber Eats上，獨家開喝蜂蜜檸檬菊花茶、桂花茉綠「買一送一」好康。
📌麻古茶坊「買一送一」咀嚼控快衝
芒果的季節開喝！麻古茶坊不只開喝期間限定楊枝甘露。Uber Eats上還有麻古茶坊「金萱雙Q茶買一送一」優惠活動，咀嚼控現在爽喝到6月4日。
📌TEA TOP：西門町爽喝「買一送一」
TEA TOP第一味台北西門町店祭出開幕優惠，即日起至6月6日「招牌高山青」、「當代雙Q」買一送一，6月3日至6月5日「日月潭紅茶」、「冬梅粉粿」買一送一，6月6日「甘蔗青」、「桂花凍108」買一送一。限時20:00前/一人限購2組/限同品項L杯。
6月1日起購買新品「紅粿青梅青」或單筆消費滿百，還加碼贈送「可愛水豚君」明信片，數量有限送完為止。6月7日至6月25日迎接19週年慶，「TEA TOP 第一味」全台門市「日月潭紅茶」特價只要19元（原價35元），爽喝19元天超過半個月超划算。提醒大家，限店內購買，每人限購2杯。
TEA TOP 第一味 台北西門町店
門市地址：台北市萬華區西寧南路50巷7號
門市電話：02-2383-2655
營業時間：週一至週日11:00-23:00
📌康青龍：外送3款「買一送一」
康青龍在外送平台Uber Eats上推出獨家好康！即日起至6月4日，碧玉茉莉奶綠、蜜柑金橙、青龍茶王都「買一送一」；而且Uber One會員消費滿350元還可再享「85折優惠」。
📌功夫茶：拿鐵「買一送一」
功夫茶即日起至6月4日開喝「買一送一」！Uber Eats外送平台上，重焙觀音拿鐵、岩葉紅茶拿鐵都有「買一送一」，雨天懶得出門、在家也能賺好康。
📌Mr.Wish：2款「買一送一」
鮮果玩家Mr.Wish即日起至6月4日，Uber Eats外送平台上可享鮮粒百香綠、紅心芭樂梅，雙雙都有「買一送一」，相當於每杯都是半價開喝好划算。
📌CoCo都可：珍珠奶茶「第二杯10元」
即日起至6月20日在foodpanda熊貓外送平台，CoCo都可還有大杯珍珠奶茶「第二杯10元」獨家優惠，天氣越來越熱就靠CoCo超大方優惠划算喝手搖。提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。