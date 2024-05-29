迷客夏新品「買一送一」！新北人免費喝茶拿鐵　七盞茶開喝芋籤粿

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迷客夏「夏日康波」開喝手作特調新品，嚴選友善栽種的台南5號粉綠豆、搭配自家綠光鮮奶，開喝滑順「粉綠豆鮮奶冰沙」；還推出靈感來自Mojito調酒的「夏日莫西多」及「鳳梨康波綠/青」。即日起至6月4日，在外送平台Uber Eats上，祭出蜂蜜檸檬晶凍、鳳梨康波綠「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
迎接迷客夏新北蘆洲民族店開幕，即日起至5月31日，到店消費滿百，即贈2張「10元折價券」，消費滿200元贈4張、滿300元贈6張，以此類推；6月1日至6月3日開幕連3天，到店消費單筆即享「單茶拿鐵」兌換券1張；而且單筆消費滿200元即享「9折優惠」，限電話外送、迷點外送。外送平台及線上付款不適用。
迷客夏新北蘆洲民族店 資訊
地址：新北市蘆洲區民族路107號
電話：02-8285-0115
時間：10:00-22:00
📌七盞茶開喝「芋籤粿奶茶」
盛夏七盞茶開喝新配料，竟然創新把「芋籤粿」放進手搖飲料，首創「芋籤粿奶茶」滿足芋頭控，喝奶茶同時、咬得到芋頭籤綿密軟Q的口感，不只有嚼勁還有芋頭顆粒感，相信咀嚼控一定也會喜歡。還以大麥及決明子焙煎熬煮出有著溫和麥香「大麥萃茶」，選用杜老爺草莓冰淇淋搭配人氣七盞紅萃打造成新品「草莓冰淇淋紅萃」，3款全新手搖飲料甜蜜開喝。