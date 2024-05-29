快訊／「上班不要看」拋震撼彈！超高人氣成員關關、蔡哥宣告畢業

迷客夏新品「買一送一」！新北人免費喝茶拿鐵　七盞茶開喝芋籤粿

▲夏日高溫喝清涼手搖飲料消暑，迷客夏「夏日康波」新品外送Uber Eats祭出「鳳梨康波綠買一送一」優惠；新北蘆洲民族店開幕消費享「單茶拿鐵」兌換券。七盞茶創新開喝「芋籤粿奶茶」。（圖／迷客夏提供）
▲夏日高溫喝清涼手搖飲料消暑，迷客夏「夏日康波」新品外送Uber Eats祭出「鳳梨康波綠買一送一」優惠；新北蘆洲民族店開幕消費享「單茶拿鐵」兌換券。七盞茶創新開喝「芋籤粿奶茶」。（圖／迷客夏提供）

記者蕭涵云/綜合報導

即將迎接夏日高溫，人人都想來杯清涼手搖飲料消暑，迷客夏「夏日康波」系列新品，在外送平台Uber Eats祭出「鳳梨康波綠買一送一」獨家優惠；迎接新北蘆洲民族店開幕，6月1日起連3天到店消費即享「單茶拿鐵」兌換券。而七盞茶則幫芋頭控打造新選擇，創新把「芋籤粿」放進飲料的「芋籤粿奶茶」，讓咀嚼控也眼睛為之一亮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌迷客夏新品「買一送一」！新北人免費喝茶拿鐵
迷客夏「夏日康波」開喝手作特調新品，嚴選友善栽種的台南5號粉綠豆、搭配自家綠光鮮奶，開喝滑順「粉綠豆鮮奶冰沙」；還推出靈感來自Mojito調酒的「夏日莫西多」及「鳳梨康波綠/青」。即日起至6月4日，在外送平台Uber Eats上，祭出蜂蜜檸檬晶凍、鳳梨康波綠「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

迎接迷客夏新北蘆洲民族店開幕，即日起至5月31日，到店消費滿百，即贈2張「10元折價券」，消費滿200元贈4張、滿300元贈6張，以此類推；6月1日至6月3日開幕連3天，到店消費單筆即享「單茶拿鐵」兌換券1張；而且單筆消費滿200元即享「9折優惠」，限電話外送、迷點外送。外送平台及線上付款不適用。
迷客夏新北蘆洲民族店 資訊
地址：新北市蘆洲區民族路107號
電話：02-8285-0115
時間：10:00-22:00

▲迷客夏新品「鳳梨康波綠/青」L 60元，現在Uber Eats外送「買一送一」優惠。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏新品「鳳梨康波綠/青」L 60元，現在Uber Eats外送「買一送一」優惠。（圖／迷客夏提供）
📌七盞茶開喝「芋籤粿奶茶」
盛夏七盞茶開喝新配料，竟然創新把「芋籤粿」放進手搖飲料，首創「芋籤粿奶茶」滿足芋頭控，喝奶茶同時、咬得到芋頭籤綿密軟Q的口感，不只有嚼勁還有芋頭顆粒感，相信咀嚼控一定也會喜歡。還以大麥及決明子焙煎熬煮出有著溫和麥香「大麥萃茶」，選用杜老爺草莓冰淇淋搭配人氣七盞紅萃打造成新品「草莓冰淇淋紅萃」，3款全新手搖飲料甜蜜開喝。

▲七盞茶新品左起：「草莓冰淇淋紅萃」大杯60元、「大麥萃茶」大杯40元、「芋籤粿奶茶」中杯50元、大杯60元。（圖／七盞茶提供）
▲七盞茶新品左起：「草莓冰淇淋紅萃」大杯60元、「大麥萃茶」大杯40元，「芋籤粿奶茶」中杯50元、大杯60元。（圖／七盞茶提供）

CoCo星空葡萄「第二杯10元」！珍珠奶茶也10元　星巴克買一送一

星巴克、珍煮丹買一送一！五桐號檸檬奶霜尬粉粿　1元新開幕手搖

清心福全「買一送一」！優多綠茶半價爽喝　星巴克也「買一送一」

達美樂「大四喜249元」送大瓶可樂！必勝客「8款大披薩299」剩3天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載