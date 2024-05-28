星巴克、珍煮丹買一送一！五桐號檸檬奶霜尬粉粿　1元新開幕手搖

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星巴克2024最新SUMMER PARADISE夏日數位體驗繼續喝優惠，即日起至6月8日天天爽喝「買一送一」！完成數位體驗遊戲，就能獲得限定的專屬優惠。兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6月12日。提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得活動連結；活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
📌珍煮丹：外送Uber Eats「買一送一」
夏天想要消暑，選些清爽不死甜的手搖飲料最對味。珍煮丹即日起至6月4日，在外送平台Uber Eats上，獨家開喝蜂蜜檸檬菊花茶、桂花茉綠「買一送一」好康。
📌五桐號「買一送一」！新推清香檸檬奶霜尬古早味黑糖
「五桐號」今夏最新選用鮮榨整顆在地優質檸檬，搭配檸檬風味奶霜與黑糖粉粿、古早味冬瓜茶，打造號稱「可以喝的甜點」青檸生乳塔，還有農榨青檸冬瓜、粉粿青檸冬瓜、青檸紅玉、青檸青茶共5款全新飲品，保留整顆檸檬的果香與果酸，是夏日消暑多元選擇。除了檸檬汁，五桐號還嚴選整顆蘋果直接榨汁，搭配人氣蜜春紅茶推出「蜜后春蘋」，在甘醇茶香喝得到甜美蘋果氣息。
現在Uber Eats外送平台，即日起至6月4日，五桐號也有「買一送一」優惠！包括五桐奶霜、蜜后春蘋都「買一送一」，半價爽喝人氣手搖飲料。
📌廚佛瑞德手搖WTF新開幕：抽獎1元、全單5折優惠
近80萬訂閱數的Youtuber廚佛瑞德首度進軍手搖界，在台北東湖新開幕手搖飲料品牌「WTF」，意旨wellnessｘtasteｘfeast，以吸引品牌名稱結合西餐廚藝概念，打造創意手搖飲料，職人品茶系列包括一分黃金蕎麥茶、三分輕炙高山青、五分凍火焙烏龍和七分極上阿薩姆，無咖啡因則推一分黃金蕎麥茶、嚴選職人烘焙台灣黃金蕎麥。
還打造頂上奶霜系列「可以喝的甜點」，「芝士三重奏」以極上紅茶拿鐵加入起司奶醬、搭配濃郁巴黎奶霜，彷彿把起司甜點拿來喝；「越式太妃瑪其朵」則將即溶咖啡結合煉乳的濃郁風味，再搭配特製太妃糖醬，苦甜又帶焦香。即日起至5月31日整個5月到店消費不限金額，抽獎最低1元、全單5折、88折、9折等多組優惠；期間加入LINE好友還能再領「8折飲品」優惠券。
WTF tea express 門市 東湖店
地址：台北市內湖區東湖路143號1樓
電話：02-2633-0012
時間：週一至週日12:00-19:30