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CoCo星空葡萄「第二杯10元」！珍珠奶茶也10元　星巴克買一送一

▲今CoCo都可週三好友日星空葡萄「第二杯10元」優惠！熊貓外送平台foodpanda也有「珍珠奶茶第二杯10元」爽喝到6月。2024星巴克最新「買一送一」數位體驗天天抽獎三次。（圖／CoCo都可提供）
▲今CoCo都可週三好友日星空葡萄「第二杯10元」優惠！熊貓外送平台foodpanda也有「珍珠奶茶第二杯10元」爽喝到6月。2024星巴克最新「買一送一」數位體驗天天抽獎三次。（圖／CoCo都可提供）

記者蕭涵云/綜合報導

天氣越來越熱，又時不時下雨好煩躁，今（29）日CoCo都可週三好友日，推出星空葡萄「第二杯10元」優惠！別忘了熊貓外送平台foodpanda也有「珍珠奶茶第二杯10元」爽喝到6月。當然還有2024星巴克最新「買一送一」數位體驗，天天抽獎三次，好康根本喝不完。

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📌CoCo星空葡萄「第二杯10元」！foodpanda珍珠奶茶也「第二杯10元」
CoCo都可好美又好喝的「星空葡萄」，放入顆粒飽滿的葡萄果肉、搭配Q彈波波晶球及爽口的葡萄果汁冰沙、再加上玫瑰色的結晶岩鹽，像把銀河拿在手上一樣有夠夢幻，最後還倒入一層像雲朵般的濃醇芝士奶蓋，是很多粉絲的心頭好。

今天5月29日CoCo週三好友日，祭出「星空葡萄第二杯10元」優惠，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「星空葡萄第二杯10元」優惠，換算下來兩杯只要90元（原價160元），相當於一杯45元就開喝，超狂現省70元。提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限5月29日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲CoCo都可於foodpanda熊貓外送平台，獨家祭出大杯珍珠奶茶「第二杯10元」優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可於foodpanda熊貓外送平台，獨家祭出大杯珍珠奶茶「第二杯10元」優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
即日起至6月20日在foodpanda熊貓外送平台，CoCo都可還有大杯珍珠奶茶「第二杯10元」獨家優惠，天氣越來越熱就靠CoCo超大方優惠划算喝手搖。提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。

📌星巴克2024最新「買一送一」夏日數位體驗
星巴克2024最新SUMMER PARADISE夏日數位體驗繼續喝優惠，即日起至6月8日天天爽喝「買一送一」！完成數位體驗遊戲，就能獲得限定的專屬優惠，而且分別使用LINE、Facebook、Google帳號登入，相當於每天都有三次機會可抽獎；兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6月12日。提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得活動連結；活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▲星巴克新款飲品左起：「夏日芒果番石榴奶霜星冰樂」、「蜜桃茉莉風味青茶」酸甜消暑。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克2024最新SUMMER PARADISE夏日數位體驗，天天抽獎三次爽喝「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

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