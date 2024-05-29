CoCo星空葡萄「第二杯10元」！珍珠奶茶也10元　星巴克買一送一

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CoCo都可好美又好喝的「星空葡萄」，放入顆粒飽滿的葡萄果肉、搭配Q彈波波晶球及爽口的葡萄果汁冰沙、再加上玫瑰色的結晶岩鹽，像把銀河拿在手上一樣有夠夢幻，最後還倒入一層像雲朵般的濃醇芝士奶蓋，是很多粉絲的心頭好。
今天5月29日CoCo週三好友日，祭出「星空葡萄第二杯10元」優惠，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「星空葡萄第二杯10元」優惠，換算下來兩杯只要90元（原價160元），相當於一杯45元就開喝，超狂現省70元。提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限5月29日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
即日起至6月20日在foodpanda熊貓外送平台，CoCo都可還有大杯珍珠奶茶「第二杯10元」獨家優惠，天氣越來越熱就靠CoCo超大方優惠划算喝手搖。提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。
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