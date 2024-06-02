李亦伸專欄／蔣淯安年薪千萬起跳！初估「4年6000萬」　多隊想搶

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蔣淯安4年前跟台啤簽下「4+1」合約，其中4年今夏到期，台啤和蔣淯安雙方共同擁有「+1」續約權利，但台啤基本上不會限制蔣淯安成為自由球員，給他爭取生涯最大合約。
4年前蔣淯安跟台啤簽下「4+1」合約，年薪約300萬，當年富邦曾開給他年薪400萬+合約。當時T1職籃還沒成立，台啤也還沒有走上職業化，蔣淯安年薪300萬，合約總值超過1200萬，已是當年SBL超籃之最。
台啤雲豹在T1聯盟七戰四勝總冠軍賽，剛以4：0橫掃台新戰神，摘下隊史第一冠，蔣淯安是雲豹本土第一球星，今年球季場均17.4分、6.1助攻、4.3籃板，仍是年度MVP等級表現。
總冠軍賽蔣淯安出賽前三場，G4傷停，蔣淯安總冠軍系列賽場均17分，三分球20投9中，三分命中率4成5，進攻穩定、節奏掌控清楚、三分球犀利，季後賽經驗、奪冠大心臟、致命三分球都是雲豹隊史第一次封王關鍵武器。
蔣淯安今夏何去何從，牽動台灣職籃兩個聯盟生態。
富邦需要一名核心主控，重新整隊，解決球隊老化和後場控球問題，蔣淯安是最合適人選，只要富邦確定要人，年薪1500萬競標將炒熱市場。
台新雖然已經有兩名優質控球林秉聖、曹薰襄，但林秉聖一直從第六人出發，台新今年爭冠失手，加碼補強勢在必行，能挖走總冠軍球隊台啤雲豹主控，為自己添加戰力天賦，這步棋不難懂。
台啤雲豹勢必要全力續約留下台灣職籃MVP，繼續踏上衛冕之路，目前球員市場傳聞蔣淯安年薪1200萬幾乎是基本盤，這場搶人大戰很有可能炒出讓人難以置信頂級球員身價合約。
台灣職籃仍處於「史上最好世代」，球員非常幸福，各種教練也非常幸運，都能拿到比業餘世代3-4倍以上身價。
但兩個聯盟合作或合併，目前仍不明朗，兩聯盟在發展、市場、聲量、票房都已經遇上「瓶頸」，2023年流量和票房終極密碼林書豪已經失去一半聲勢，NBA光環密碼「表弟」DeMarcus Cousins能帶來的票房魅力和形勢也不如預期，兩聯盟都必須要重新思考、定位、盤整，找到對兩聯盟最好的合作模式。
蔣淯安或許就是點燃台灣職籃合作這把火的那個關鍵球員。