黃仁勳身價暴漲成了3兆男！「他」共同創辦輝達卻選擇賣掉財產

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在AI晶片需求帶動下，輝達今年股價已飆漲130%，市值逼近3兆美元，是現在世界上最有價值的公司之一，黃仁勳身價也跟著水漲船高，一度突破千億美元，折合新台幣逾3.2兆，榮登全球第15大富豪。
根據外媒《Fortune》報導，黃仁勳無疑是全球首屈一指的先進晶片製造商代言人，但該公司的另外2位聯合創始人也是如今的輝達能如此成功的關鍵要角。其中，普里姆（Curtis Priem）擔任技術長10年，並於2003年退休，如果他沒有於輝達1999年上市後出售其大部分股份，他可能會成為美國第16位富豪。
報導揭露，若普里姆持有所有股份，他的身家將達到700億美元，但截至2023年11月，他的身家估計僅達3000萬美元。雖說同為輝達的聯合創始人，他卻經常被遺忘，事實上，普里姆是一位傑出的發明家，擁有近200項美國和國際專利，同時也是位慈善家，為其所關心的事業捐贈數億美元。
普里姆的電機工程生涯始於IBM和Sun Microsystems，Java程式語言就是在這兩家公司發明的，輝達創建初期，他建立了允許工程師為輝達晶片設計演算法的藍圖，這些晶片現在為AI系統、視頻遊戲圖形在內的一系列技術提供支援。
1999年，輝達以11億美元的市值上市，幾個月後，普里姆成立了「Priem家族基金會」，將其持有的輝達12.8%（首次公開募股）股份的四分之三以上投入於此。以今天的股票數量計算，大約有1億股。到2006年，普里姆賣掉了他在輝達的所有股份，從此不再與外界聯繫，搬進了位於加州弗里蒙特市價值600萬美元的住宅，現在他只專注於透過撰寫，發表一些諸如像「修復地球」解方的言論。
據報導，由於出售所有輝達股票並退出網絡，普里姆基本上已經耗盡了資金，他的基金會曾向大自然保護協會等慈善機構捐款，現在擁有約1.6億美元的資產，並將於2031年結束。不過，事實上，他的大部分財富都捐給了他的母校倫斯勒理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute），自2001年以來，他已向該學院捐贈了2.75億美元。儘管普里姆參與的這些活動非常有意義，但他仍對於出售輝達股票感到遺憾。
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