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政治

陳景峻請辭北農董座　遭柯文哲慰留

記者江昱逵／台北報導2018/03/14 11:59
▲ 身兼北農董座的台北市副市長陳景峻14日證實，已口頭向台北市長柯文哲請辭董座，但遭到慰留。（圖／NOWnews資料照）
▲ 身兼北農董座的台北市副市長陳景峻14日證實，已口頭向台北市長柯文哲請辭董座，但遭到慰留。（圖／NOWnews資料照）

北農休市事件爭議延燒，身兼北農董事長的台北市副市長陳景峻傳出已口頭向台北市長柯文哲請辭，陳景峻今（14）日出面證實是9日表示想辭北農董事長，不想再兼任，不過仍讓柯文哲慰留下來。

陳景峻指出，北農休市整件事情，被過度政治化，而且因為北農是件沒處理好，實在覺得對雲林鄉親農民過意不去讓農民受損，因此向柯文哲請辭。

而今日周刊報導，市府顧問蔡壁如聯手北農總經理吳音寧，一起鬥陳景峻。對此，陳景峻無奈的說，為什麼又傳出這種訊息，蔡顧問是顧問，而他是台北市副市長，蔡壁如對他算是尊敬的。

陳景峻強調，沒有合不合的問題，根本沒有這種事情，這完全是編出來的武俠故事。有些時候是對於事情的看法不一，大家溝通好就好了，絕對沒有這種事情；他都心存善念，政治上也從來沒有和人家爭過、鬥過，他是一個做事的人，希望大家不要再去傳這些不實謠言。

記者詢問這次北農事件是否認為自己被吳音寧陷害，對此，陳景峻回應，那是媒體寫來寫去，他一直都致力於提攜後進，而吳音寧的去留問題，則是董事會共同決定，不是他可以掌握的。

對於陳景峻請辭北農董座，北市府發言人劉奕霆受訪坦言，柯市長認為這件事情很複雜，希望陳景峻再想想看，極力挽留。

至於所謂的「複雜」是否和人事鬥爭有關，劉奕霆回答，沒有人事鬥爭的問題，也不解為什麼會有這樣子的報導，北農在整個農產運銷上是很大系統，且陳景峻擔任董事長已有段時間，因此希望陳景峻再想想看，不要貿然做決定。

關鍵字陳景峻北農吳音寧柯文哲蔡璧如
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