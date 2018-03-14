陳景峻請辭北農董座　遭柯文哲慰留

北農休市事件爭議延燒，身兼北農董事長的台北市副市長陳景峻傳出已口頭向台北市長柯文哲請辭，陳景峻今（14）日出面證實是9日表示想辭北農董事長，不想再兼任，不過仍讓柯文哲慰留下來。

陳景峻指出，北農休市整件事情，被過度政治化，而且因為北農是件沒處理好，實在覺得對雲林鄉親農民過意不去讓農民受損，因此向柯文哲請辭。

而今日周刊報導，市府顧問蔡壁如聯手北農總經理吳音寧，一起鬥陳景峻。對此，陳景峻無奈的說，為什麼又傳出這種訊息，蔡顧問是顧問，而他是台北市副市長，蔡壁如對他算是尊敬的。