變頻冷氣「大金、日立地位危險了」！內行改吹這牌：林志玲超愛的

台灣有36條斷層「住這3區最安全」！3名地震專家認證了：地盤堅實

▲從0403花蓮強震之後，但現在地震還是不斷，也讓民眾防震意識逐漸拉高。（圖／記者陳明中攝）
▲從0403花蓮強震之後，但現在地震還是不斷，也讓民眾防震意識逐漸拉高。（圖／記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

從0403花蓮強震之後，但現在地震還是不斷，中央氣象署也表示這樣的餘震可能會持續三個月至半年以上，為了預防下次的地震，這次過後大家的防震意識也逐漸拉高。由於台灣的斷層一共有36條，也讓不少人好奇「到底現在台灣住在哪裡最為安全？」對此，台灣3大地質專家陳文山、郭鎧紋、李錫堤教授也分析台灣目前最安全的3個區域，掀起話題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大地質系名譽教授陳文山、前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋以及中央大學應用地質研究所教授李錫堤，近日在民視《新聞觀測站》節目表示，當有比較大規模地震發生的時候，台北盆地的震動會比周邊大，但是像是林口、桃園的台地地形，因為有堅實的地盤，傷害自然會比較小。

而這樣的說法，中央大學地球科學系教授顏宏元也曾經受訪表示，「桃園」的確是全台地震最少的縣市，主因桃園沒有活動斷層，且為台地地形，地層相當堅硬，震波不容易被放大。而除了林口以及桃園之外，3名地質專家還點名「彰化到雲林的海邊」，如彰濱工業區一帶，因為「活動斷層較少」被歸類為無震帶，近30年僅發生200次左右的地震，相對其他以萬次起跳的地區安全許多。

▲桃園地區由於沒有明顯活動斷層，且地質構造較堅固，對防震來說相當有利。（圖／中央氣象署提供）
▲桃園地區由於沒有明顯活動斷層，且地質構造較堅固，對防震來說相當有利。（圖／中央氣象署提供）
桃園成最安全縣市！已超過300年沒有成為大地震「震央」

中央大學應用地質研究所教授李錫堤曾提到過，從過往歷史資料來看，桃園地區已經300至400年沒有成為大地震「震央」的案例，真要說桃園是全台地震最安全縣市不可否認，首先第一個原因是「地質條件」，桃園地質多以砂石，且地勢較平坦為主，能夠達到穩住地基的效果，當外地的地震波傳到桃園時，能站得比較穩。

李錫堤也說道：「以921地震為例，地震波從南投往北傳遞，較靠近的桃園災情卻比更遠的雙北還要小，台北因為地質鬆軟，地震波被放大，一瞬間就倒了好幾座房子。」李錫堤表示，當地包括從新竹延伸過去的「湖口斷層」，但也只延伸到楊梅後就停止，另外還有「楊梅北斷層」和「雙連坡斷層」，但這兩條斷層都相當短，而另一個「南崁斷層」則是尚未發現活動證據。

▲花蓮大地震造成天王星大樓傾斜。（圖／NOWnews攝影中心）
▲花蓮地震過後，不少民眾都關心「台灣住哪裡最安全」的問題，許多地質專家都認證桃園是最安全的縣市，地盤堅實又防震。（圖／NOWnews攝影中心）
台灣有36條斷層！15條被列為地質敏感區

根據國家災防科技中心官網指出，台灣北部8條斷層，中部9條斷層，西南部11條斷層，東部8條斷層；屬於第一類22條，其中15條已經被列為地質敏感區，第二類14條，共36條活動斷層。

而所謂的地質敏感區，意指「活動斷層受其兩側易受活動斷層錯動或地表破裂影響範圍，並經中央主管機關劃定者為活動斷層地質敏感區，位於活動斷層地質敏感區內的土地並非完全被禁止使用，但需要藉由基地地質調查與地質安全評估來確定土地開發行為的適當性，遠離災害風險較高區域或因應風險大小調整土地利用強度與密度，以提升土地利用的合理性與安全性，避免未來斷層活動時造成重大災害與損失。」

台灣恐「規模8」地震？氣象署發聲了　全台斷層「發震機率」一覽

花蓮全聯、大賣場跟地震拼了！「1招抗地牛」2萬人朝聖：實在聰明

睡覺遇地震「保命3步驟」曝光！內政部急示警：千萬別躲黃金三角

強震來「第一步不是開門」！正解氣象署認證　眾傻眼：從小被騙？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生