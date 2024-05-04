台灣有36條斷層「住這3區最安全」！3名地震專家認證了：地盤堅實

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而這樣的說法，中央大學地球科學系教授顏宏元也曾經受訪表示，「桃園」的確是全台地震最少的縣市，主因桃園沒有活動斷層，且為台地地形，地層相當堅硬，震波不容易被放大。而除了林口以及桃園之外，3名地質專家還點名「彰化到雲林的海邊」，如彰濱工業區一帶，因為「活動斷層較少」被歸類為無震帶，近30年僅發生200次左右的地震，相對其他以萬次起跳的地區安全許多。
桃園成最安全縣市！已超過300年沒有成為大地震「震央」
中央大學應用地質研究所教授李錫堤曾提到過，從過往歷史資料來看，桃園地區已經300至400年沒有成為大地震「震央」的案例，真要說桃園是全台地震最安全縣市不可否認，首先第一個原因是「地質條件」，桃園地質多以砂石，且地勢較平坦為主，能夠達到穩住地基的效果，當外地的地震波傳到桃園時，能站得比較穩。
李錫堤也說道：「以921地震為例，地震波從南投往北傳遞，較靠近的桃園災情卻比更遠的雙北還要小，台北因為地質鬆軟，地震波被放大，一瞬間就倒了好幾座房子。」李錫堤表示，當地包括從新竹延伸過去的「湖口斷層」，但也只延伸到楊梅後就停止，另外還有「楊梅北斷層」和「雙連坡斷層」，但這兩條斷層都相當短，而另一個「南崁斷層」則是尚未發現活動證據。
台灣有36條斷層！15條被列為地質敏感區
根據國家災防科技中心官網指出，台灣北部8條斷層，中部9條斷層，西南部11條斷層，東部8條斷層；屬於第一類22條，其中15條已經被列為地質敏感區，第二類14條，共36條活動斷層。
而所謂的地質敏感區，意指「活動斷層受其兩側易受活動斷層錯動或地表破裂影響範圍，並經中央主管機關劃定者為活動斷層地質敏感區，位於活動斷層地質敏感區內的土地並非完全被禁止使用，但需要藉由基地地質調查與地質安全評估來確定土地開發行為的適當性，遠離災害風險較高區域或因應風險大小調整土地利用強度與密度，以提升土地利用的合理性與安全性，避免未來斷層活動時造成重大災害與損失。」