桃園廠六年遷廠？戴謙：「先建後遷」會堅持下去

養鴨人家戴謙博士就任中油董事長四個月，發生八次工安事故，又糊裡糊塗答應桃園廠六年內遷廠，引爆基層員工的不滿，石油工會今天在代表大會拉起抗議布條要求董事長戴謙下台，第六分會在布條上表達訴求，「戴謙不下台，桃園廠不會好」。

戴謙是行政院長頼清德欽點的中油公司董事長，還特別為他修改國營企業董事長、總經理任職條例，放寬六十五歲的年齡限制讓六十八歲的戴謙可以做董事長。

去年十一月六日到任，當時就有勞工董事提出異議，認為戴謙是養鴨人家，是鴨肝基因改造的博士，對煉油石化等工作完全不懂，如何帶領中油向前行。石油工會理事長莊爵安也對戴謙就任中油董事長的人事案，表示百思不得其解，真的找不出戴謙可以做中油公司董事長的理由。