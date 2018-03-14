桃園廠六年遷廠？戴謙：「先建後遷」會堅持下去

養鴨人家戴謙博士就任中油董事長四個月，發生八次工安事故，又糊裡糊塗答應桃園廠六年內遷廠，引爆基層員工的不滿，石油工會今天在代表大會拉起抗議布條要求董事長戴謙下台，第六分會在布條上表達訴求，「戴謙不下台，桃園廠不會好」。
戴謙是行政院長頼清德欽點的中油公司董事長，還特別為他修改國營企業董事長、總經理任職條例，放寬六十五歲的年齡限制讓六十八歲的戴謙可以做董事長。
去年十一月六日到任，當時就有勞工董事提出異議，認為戴謙是養鴨人家，是鴨肝基因改造的博士，對煉油石化等工作完全不懂，如何帶領中油向前行。石油工會理事長莊爵安也對戴謙就任中油董事長的人事案，表示百思不得其解，真的找不出戴謙可以做中油公司董事長的理由。
戴謙就任時表示，對外界批判他會虛心接受，並強調他的行政經歷是可以接受檢驗，希望六十八歲的勞力邊際效益可以發揮出來。
但，一月二十九日桃園廠一埸大氣爆，爆出董事長戴謙的無知與無能，在桃園廠遷廠還沒有配套，也沒有計畫之下，就糊裡糊塗答應居民的六年遷廠要求。
中油桃園廠要遷到那裡？北部地區油品如何供應？等等太多問題戴謙都沒有說清楚、講明白。桃園廠工會代表今天在代表大會，強烈要求桃園市長鄭文燦兌現先建後遷的承諾。
勞工董事孫志偉指出，戴謙外行領導內行，他就任至今已發生了8次的大小工安事故。
今天早上石油工會在台北市國軍英雄館舉行台灣石油工會第14屆第4次代表大會，中油拉起黃布條抗議，訢求董事長戴謙下台。
董事長戴謙回應工會訴求表示，同仁的訴求，他會堅持下去。他又強調，桃園廠遷廠事宜，一定會先建後遷，如果沒有先建後遷，不用等到工會叫他下台，他自己也會下台。
戴謙今天在石油工會致詞的一席話，桃園廠是先建後遷的政策不會變，這也證明他說桃園廠六年遷廠的承諾，是胡言胡語。