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選戰觀察／陳歐珀參選宜蘭縣長　當務之急化解派系嫌隙

記者李清貴／特稿2018/03/14 15:28
▲民進黨中執會今（14）日下午正式通過提名陳歐珀代表民進黨參選宜蘭縣長。（圖／記者李清貴攝 , 2018.03.14)
▲民進黨中執會今（14）日下午正式通過提名陳歐珀代表民進黨參選宜蘭縣長。（圖／記者李清貴攝 , 2018.03.14)

民進黨中執會今（14）日下午正式通過提名陳歐珀代表民進黨參選宜蘭縣長，這也讓爭奪縣長提名的派系紛爭暫時告一段落，接下來如何整合因為爭取縣長提名所造成的裂痕與嫌隙，是民進黨與相關人士必須面對的。

民進黨中執會今日下午正式通過高雄市、台南市、嘉義縣及宜蘭縣的縣長提名，相對於高雄市、台南市、嘉義縣初選激烈競爭，宜蘭縣只有立法委員陳歐珀一人登記初選，在「同額競選」的情況下，看似較為平靜，但其實過程卻也暗潮洶湧。雖然代理縣長陳金德最終沒有登記參與黨內初選，但從他去（106）年11月接任代理縣長以來，「先代理、後參選」的傳聞不斷，加上農曆過年前，陳金德在縣內到處豎立大型看板，最近又積極到各鄉鎮舉辦「縣政開講」，都被解讀有意爭取徵召參選宜蘭縣長，但最後陳金德這項企圖並沒有達成。

雖然陳金德曾經表示，他已經很久沒有參與民進黨新潮流的活動，但外界還是認為他是新潮流。除了陳金德之外，同屬新潮流的宜蘭市長江聰淵，原本也有意角逐民進黨宜蘭縣長初選，但後來因為陳金德回來代理宜蘭縣長，並打算爭取提名參選下屆縣長，同屬新系的江聰淵，之前又是陳金德擔任立法委員時的服務處主任，因此，最後選擇退出縣長初選，轉而支持陳金德參選縣長，自己則爭取宜蘭市長連任，並獲民進黨提名。

然而在計畫趕不上變化的情況下，陳金德與江聰淵最終都沒有如願代表民進黨參選宜蘭縣長，反而是屬於正國會的立法委員陳歐珀遵循黨內體制參與初選，並在原本有意角逐初選的冬山鄉長謝燦輝與員山鄉長江永和，簽署同意由黨中央全權處理初選事宜之後，形成「同額競選」，進而獲得民進黨提名參選宜蘭縣長。

民進黨宜蘭縣長黨內初選，雖然未若高雄、台南、嘉義等三個縣市那般激烈，但爭取黨提名的暗潮洶湧，從黨中央宣布縣長提名前夕，還有一小撮地方派系人士前往黨中央意圖阻攔提名陳歐珀可見一般，凡此種種都讓新潮流與陳歐珀之間心存芥蒂，如今縣長提名已經塵埃落定，陳歐珀確定代表民進黨參選宜蘭縣長，除了陳歐珀應主動釋出善意化解與陳金德及江聰淵之間的嫌隙之外，民進黨中央能否整合各派系將是贏得勝選的重要關鍵，至於陳金德與江聰淵等人也應以大局為重，盡棄前嫌，真心與黨提名的縣長候選人合作，共同努力凝聚共識，惟有如此，才能迎戰國民黨的強勁對手林姿妙，也才有機會延續民進黨在宜蘭的執政。

關鍵字民進黨宜蘭縣長陳歐珀
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