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《怪物彈珠》首次聯手《七大罪》　推出限定轉蛋與關卡

記者顏大惟／台北報導2018/03/14 17:10
▲《怪物彈珠》與人氣動漫「七大罪」合作活動於 3 月 16 日展開。（圖／《怪物彈珠》提供）
▲《怪物彈珠》與人氣動漫「七大罪」合作活動於 3 月 16 日展開。（圖／《怪物彈珠》提供）

由株式會社 mixi 旗下 XFLAG Studio 推出的戰鬥 RPG 手機遊戲《怪物彈珠》，將於 3 月 16 日起與人氣動漫「七大罪」首度推出合作活動，期間自 3 月 16 日中午 12 時至 4 月 2 日 11 時 59 分 為止，並將有一系列轉蛋以及降臨關卡。


▲伊麗莎白＆霍克（★5）。（圖／《怪物彈珠》提供）

事前活動期間內，根據合作活動網站中「剩飯處理騎士團團長霍克的冒險」的「霍克的飽足感能量條」達成度，可獲得合作活動限定角色「伊麗莎白＆霍克（★5）」、「體力罐」和「寶珠」。而合作活動限定角色「伊莉莎白&霍克」不僅可從事前活動入手，在活動期間也可從「合作活動限定任務」、「登入獎勵」及「友情轉蛋」中獲得。


▲玩家期待已久的「七大罪」轉蛋將在 3 月 16 日登場。（圖／《怪物彈珠》提供）


▲「梅里奧達斯（★5）」的進化合成和神化合體。（圖／《怪物彈珠》提供）


▲完成指定任務後無需道具即可解放「韓德利克森」的魔神化進化型態。圖／《怪物彈珠》提供）

在合作活動期間，怪物彈珠遊戲內部份設計將變更為「七大罪」，且 START 畫面的音樂也特別更換成「七大罪」主題曲。不僅如此，合作活動限定角色的 Strike Shot 音效與各個合作活動冒險中 Boss 的逃跑語音，都是這次合作活動特別錄製的，讓玩家能充分享受到「七大罪」的世界觀。


▲活動期間內《怪物彈珠》 START 畫面變更成「七大罪」封面。（圖／《怪物彈珠》提供）

關鍵字怪物彈珠七大罪手遊動漫轉蛋
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