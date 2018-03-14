自由車／環台賽南投站　馮俊凱35名中華隊最佳

中華隊馮俊凱在第一個登山點過後，和澳洲貝尼龍隊克里斯、美國毅百特KHS車隊凱文和以色列隊馬爾並轡突圍，並在接下來近一百公里維持領先，隨後克里斯單飛，終點前30公里次領先集團先被追趕集團追上，隨後全部被逮回主集團。

這項比賽第四站南投縣站14日9時30分自南投縣政府前出發，終點設在日月潭向山活動中心，共166.56公里。沿途湖光山色，風景秀麗，坡度雖然不算很陡，但起起伏伏上上下下，加上距離比前三站還要長，是場速耐力大對決。

經過四站激烈廝殺，2018國際自由車環台賽黃衫再度易主。原落後羅比兩秒的日本國家隊新城幸也，靠經驗值在千變萬化戰局作出最佳瞬間判斷，勇奪單站第三，獲4秒減秒獎勵後以2秒超車成功搶下黃衫，也寫下個人近兩年代表作。

戰局重新洗牌，最後由澳洲貝尼龍隊卡姆以3小時59分16拿下第四站冠軍，美國依盧密隊卡麥倫3小時59分18秒第二，日本國家隊新城幸也3小時59分22秒第三。

根據大會競賽規程，各站前三名可獲得10秒、6秒、4秒減秒優惠，新城幸也第四站成績和原黃衫得主澳洲貝尼龍隊羅比(第四站獲第八名)相同，減秒優惠後以2秒之差的12小時31分26秒後來居上，從羅比手中搶下黃衫。

馮俊凱巴林美利達一級車隊的隊友新城幸也表示，每個衝刺點和登山點他都想拼，只是對手太強了，所幸最後能在衝點前卡到好位置拼到第三，黃衫到手很開心。「好久沒交出好成績了，上一次有較滿意表現，是兩年前的環日本單站冠軍。」

我國車手方面，單站以中華隊馮俊凱35名最佳，RTS陳建州36名，陳建良51名。累積成績陳建州44最佳，馮俊凱49次之，陳建良50，王景徽73，劉恩杰75，吳之皓77。

在前兩個衝刺點分別搶到第三和第四的馮俊凱說：「今天想說先拼進突圍集團較有機會，我預測第一個登山點後有人會發動攻擊，便順勢跟上，終點前30公里被吞沒後，有試著再拼拼看，但速度太快跟不上，最後一站將會放手一搏！」

第五站屏東縣站15日上午9時30分登場，全程192.8公里是今年環台賽最長一役，起點在屏東縣政府，途經大鵬灣跨海大橋，終點設在大鵬灣國家風景管理處，對已經歷經四站競輪的車手們來說，是體力、耐力、毅力和衝線技巧的終極考驗。