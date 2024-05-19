逼女兒「10度寒流」戶外罰站！虎爸一審殺人未遂 二審逆轉改撤銷
去年2月間，彰化縣一名林姓男子，不滿女兒工作表現不佳，先是當街痛甩女兒耳光，還要求她在室外寒流氣溫僅10度的情況下，身穿薄衣、內褲站在戶外罰站，造成女兒出現低溫症一度命危。案經法院一審，依殺人未遂罪判處林男7年6個月；但二審高院認為，林男行為僅構成傷害罪，加上女兒也撤告希望給父親機會，因此撤銷原判決，改判不受理。
記者林盈君／綜合報導
據起訴書指出，林男知悉女兒工作的早餐店老闆，指女兒工作時經常偷東西與偷喝飲料，不滿其工作態度，林男遂於晚間接送女兒時，當街毆打並朝女兒甩巴掌，造成其胛骨骨折、肝撕裂傷、全身多處擦挫傷。之後林男不顧外下雨、寒流低溫僅10度，命女兒脫掉外套與褲子，穿薄長袖與內褲在戶外罰站2小時，造成女兒低溫症體溫只剩下26度，出現橫紋肌溶解及急性呼吸衰竭，送醫搶救撿回一命。
院方依規定通報警方，林男被檢方依殺人未遂罪起訴，彰化地院一審依殺人未遂罪，判他7年6個月徒刑。林男上訴二審，坦承毆打女兒但無殺人犯意，表示是因不滿女兒被老闆指控偷東西等，加上當時剛離婚，情緒失控才會動手。
案經台中高分院二審，認為林男確實是因為女兒工作問題，才會動手打人、強逼罰站，事後有讓女兒穿回外套，並送醫治療，並非完全棄之不顧，客觀上難認有殺人故意。二審法官認為，根據雙方證詞及醫院報告等，林男行為只構成傷害罪，考量到林男女兒一審撤回告訴，認定林男僅犯告訴乃論的傷害罪，因此改判不受理。
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