影／放下手機走出戶外　親子派對周末溪州公園登場

為了迎接小朋友們引頸期盼的兒童節，彰化縣政府攜手國際青年商會中華民國總會打造一場親子派對，將於17、18日在全臺最大平地公園-溪州公園舉辦露營盛會，14日上午在府前廣場舉行宣傳會，彰化縣長魏明谷邀請民眾帶著家中小朋友一起放下手機，歡迎這個周末假日來到溪州公園親子同歡。

魏明谷表示，為了迎接兒童引頸企盼的兒童節，彰化縣政府結合國際青年商會中華民國總會共同舉辦全國青商大露營，邀請全國青年朋友們扶老攜幼，帶著國家未來的主人翁小朋友一起來到全臺最大平地森林公園-溪州公園親近花草樹木，徜徉在久違的無際草原。



▲國際青年商會中華民國總會將於17、18日在溪州公園舉辦露營親子派對，縣長魏明谷邀請大家一起來同樂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

北斗國際青年商會會長張基石表示，因應兒童節，青商會與縣府攜手舉辦親子派對，舉辦地點就選擇在全臺最大的平地公園-溪州公園辦理，除了邀請MOMO表演之外，也有許多精彩表演，並有環湖的闖關活動，希望大家放下手機，在17、18日的假日時間，走出戶外踏青。



▲國際青年商會中華民國總會將於17、18日在溪州公園舉辦露營親子派對，縣長魏明谷邀請大家一起來同樂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

本次活動於草原區安排精彩的舞台表演節目，邀請到MOMO家族最受小朋友喜愛的大樹哥哥及香草姐姐帶來歡唱秀，藉著哥哥、姐姐的人氣魅力，激起大小朋友的熱情，接續著還有高飛氣球魔術秀、李美玉舞蹈團、南非黑人雜耍特技、甜姐兒魔幻泡泡秀及巧比腹語魔術秀等，集結小朋友喜愛的各種元素，還邀請到孩子們最喜愛，深獲好評的如果兒童劇團帶來壓軸的舞台劇演出，一定帶給大小朋友一個印象深刻的兒童節饗宴。



▲國際青年商會中華民國總會將於17、18日在溪州公園舉辦露營親子派對，縣長魏明谷邀請大家一起來同樂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

除了在舞台活動之外，同時充分利用溪州公園廣闊豐富的地景腹地，結合聯合國「全球永續發展目標」，規畫一系列環湖闖關關卡，闖關集點成功者即可獲得精美禮品，關卡切合益智、經濟、性別、運動等教育理念，期望藉由遊戲環節達到寓教於樂的目的。