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學測失利繁星發光 六龜高中7人錄取

中央社2018/03/14 19:38
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬、黃慧敏、梁珮綺14日綜合報導）高雄市六龜高中考生在大學學測失利，不過有12人參加繁星推薦，錄取7人，其中2人上國立屏東大學、國立金門大學，只是有位學生因家貧而決定報考軍校。

六龜高中日前因全校27名考生無人學測成績超過40級分，招來外界過度關注，今天107學年度大學繁星推薦放榜，校方主動發布新聞稿，感謝外界對偏鄉學子的關心。

六龜高中指出，這位錄取屏東大學的同學來自單親家庭，母親兼任3份工作，教養3個孩子，由於這個學生是家中老大，深知家中經濟重擔，雖然錄取國立大學，仍堅定信念要報效國家，目前積極準備報考空軍官校。

在離島方面，馬公高中表示，全校69人申請通過繁星入學，共28人上榜，國立大學有15人、私立13人，通過比例41%，成績比往年進步。其中74級分呂同學錄取台大經濟系、70級分陳同學錄取清大物理學系，楊同學上長庚大學醫學系但還面試才能決定是否錄取。

金中共推薦61名學生，35人上榜，其中11人錄取國立大學。另有3人通過大學醫學系第一階段。錄取率為57.38%。最特殊的當屬王同學，雖然學業成就並不是非常出色，但在學校老師的輔導下，順利錄取國立大學。

另外，台北市春高中李家郡家住新北市泰山區，每天至少花3小時遠道通勤，早出晚歸仍時間不夠用，高三上學期為了專心準備學測，到學校附近租屋，克服想家的心情苦讀，今天透過繁星錄取清大科技管理學院學士班，規劃修習法律與經濟雙專長。

復興高中蘇楷淇錄取台灣師範大學電機工程系，她說，她是獨生女，父母是身障人士，很感謝父母對她的照顧與付出，像是她念書到快接近半夜時，爸媽會煮藥膳湯、魚湯給她，相當窩心，希望未來能多賺錢幫助家計。（編輯：陳清芳）1070314

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