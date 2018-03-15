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政治

名家論壇》唐湘龍／太陽花的紀念日？忌日？

文／唐湘龍2018/03/15 08:45
▲太陽花學運占領立法院案，台北地院一審判決立委黃國昌（前右）、學運領袖陳為廷（前中）、林飛帆等22人無罪。高院13日二審宣判，仍判決黃等22人無罪。中央社記者張新偉攝107年3月13日
▲太陽花學運占領立法院案，台北地院一審判決立委黃國昌（前右）、學運領袖陳為廷（前中）、林飛帆等22人無罪。高院13日二審宣判，仍判決黃等22人無罪。中央社記者張新偉攝107年3月13日

這個周末，「318學運」四周年。

今天回頭看，這場學運捧紅了幾個年輕政客，甚至有了政黨。這是他們的紀念日，但卻是台灣的忌日。別忘了。屬於年輕人的忌日。

鮮花多準備一點。別的花不要。只要太陽花。向日葵。

好快。時間就是這麼快。在台灣，我們總是不把「四年」當一回事兒。其實，人生不會有幾個四年。國家也是一樣。四年，會改變非常多的事情。

不必去關心法官的判決。這不是我的重點。那個判決太陽花占領立法院無罪的高院判決，是一個典型的政治判決。如果法官們痛恨政治介入司法，那麼，司法介入政治呢？如果法官放棄了法律，站在一個「政治人的心證」慷慨陳述自己對時局的看法，那法律就成了政治裝飾。未來，立法院外的攻防會很激烈。

法院、立法院只差一個字。法院閹割了立法院。司法權閹割了立法權。

看看總統就知道了。看看總統府就知道了。看看總統官邸就知道了。這個靠著太陽花起家的總統，在街頭割稻尾的總統，短短兩年，成了歷來最不敢和人民在街頭相遇的總統。

看看最近的政治對立，有沒有聞到仇恨、報復的血腥味道？這沒什麼。這只是慣性的「仇恨動員」，慣性縱容「仇恨犯罪」，現在，甚至把「仇恨犯罪」合法化，未來衝突一定多。

我關心的是那個被簡稱為「惠台」，被賴清德簡稱為「利中」的「促進兩岸經濟文化交流的若干措施」。這個措施似乎把台灣年輕人的最後信心抽光了。變成真空。不要假裝不在乎。這些措施剛出台那幾天，你只會聽見這個政府、政黨、名嘴、媒體，一股腦兒罵。也沒罵出什麼名堂，濃縮一下，大概就說這是「統戰」。

「統戰」？這還要你說嗎？在大陸語言元素裡，「統戰」是正面字眼。它的國家體制直接就設了「統戰部」。統戰是什麼？說白了，就是拉攏你、消化你。讓你跟我站在一起。大陸追求統一？當然。但統一之前，先統戰，這是必然的。

只會罵「統戰」，顯現這個政府面對「惠台31」無計可施。「惠台31」跟太陽花學運有什麼關係？當然有。而且，直接有。完全有。沒有「太陽花」，今天根本不會有這些讓年輕人想望，讓民進黨絕望的惠台政策。

這些「惠台」措施為什麼讓人心浮動？它惠了什麼？它惠了服務業。而且是高端服務業，醫療、教育、金融、影視，全在裡頭。台灣最強的，人才最多的，裝在腦袋裡，人走光，產業就走光的項 目，都在這裡。「太陽花」在反對什麼？反對「兩岸服貿協議」。服務業貿易協議。

簡單講，「太陽花」反對的，就是今天「惠台31」讓台灣擔心的。「太陽花」擋住了服貿協議，但「太陽的後裔」現在卻為了惠台措施心動西進。遠見雜誌的最新民調，越年輕，越想去大陸。越年輕，越覺得大陸友善。看著年輕人，尤其有專業技術能力的年輕人紛紛西進，難免有一種看著孩子們離家的空虛感。這才真是「掏空台灣」。心都空了。

「惠台31」徹徹底底改變了兩岸關係。不是官方關係。官方關係已經結冰了，不會動了。它改了非官方關係。你應該依稀記得，台灣在處理兩岸官方關係總是習慣唱一種自欺欺人的調子：平等互惠。兩岸的一切的互動都要對等、都要互惠。但其實，在非官方關係上，從來沒有對等，從來沒有互惠。一直都是大陸方面在片面惠台。簡單說，大陸對台灣一直放，台灣對大陸一直禁。兩岸所有經由官方達成協議的往來幾乎都是「不平等條約」。對大陸來說，這種條約真是「喪權辱國」。ECFA是，服貿協議也是。這就是統戰。

但現在，北京不只不要平等了，北京也不要互惠了。「惠台31」是一、非常全面的；二、非常單向的。因為是單向的，所以，民進黨執政莫可奈何，坦白說，國民黨執政也莫可奈何。如果大陸是一塊磁鐵，以前磁吸的是「錢」，現在直接吸「人」。這種全面而且單向的開放，地球上其他角落都沒有看過。

這些措施的潛台詞就是：不等你服貿協議了。今天開始，北京政府正式向台灣政府「宣戰」，看看人心向著誰。讓台灣人民自己去感受、去決定，北京和台北這兩個政府，到底哪一個才是你想要的？北京做好了準備，準備給心向大陸的台灣人「國民待遇」。台胞證不只換卡式，未來加一碼，直接轉換成大陸身分證。只要你有台胞證，你就成了兩岸的「雙重公民」。

今天回頭看太陽花，年輕人不懂就算了，那些助攻的深綠老政客、小政客們，用「反中」包裝一切台獨政治。任何協議只能大範圍談「雙贏」、「互惠」，如果一定要在每一個品項上大作文章，見樹不見林，最後當然什麼都談不成。擋住「服貿協議」的根本力量是政治，是統獨，跟產業利弊沒什麼直接關係。

如果簽了「服貿協議」會怎樣？坦白說，師傅領進門，修行在個人，一個開放性的協議簽下，不會全好，更不會全不好，還是要看業者各憑本事。但有一點是確定的，一個有管控的服務業開放進程，至少有很多工作會留在台灣。至少有很多人會留在台灣。不會像現在「惠台31」出台，人等不到工作，只好連根拔起往西走。根本就是台灣人力的土石流。

掏空台灣的腦力，就是掏空台灣的國力。

遠見雜誌的民調顯示，有將近六成30歲以下的年輕人想到大陸工作。有超過四成的年輕人認為大陸對台灣是友善的。四年前的太陽花顯然重傷了台灣。讓「天然獨」委屈離開台灣。

太陽花就是向日葵。這種植物永遠迎向太陽。只是，沒想到，「太陽花學運」之後的四年，台灣的年輕人就必須迎向「紅太陽」。

●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇太陽花學運惠台措施服貿協議國民待遇
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