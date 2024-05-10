變頻冷氣「2大省電吹法」公開！外行電費差5倍虧大了：台電認證過

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KING哥在節目上也透露「現在最流行的款式是變頻冷氣，因為其壓縮機會隨即設定的溫度去調整，不會忽冷忽熱，且建議一定要選擇一級能效的變頻冷氣，用電量比較少，舊式的冷氣通常是五級能效，就會比較耗電。」
松野高志則也好奇詢問「那麼變頻冷氣電費一年或者一個月是如何計算呢？」KING哥解釋：「台灣都是每兩個月計算一次電費，一噸的冷氣在房間吹2個月24hr不關的話，大概是一千多塊，但這僅限一級變頻冷氣，如果是舊型5級的冷氣，這樣24小時吹，就要5千至6千的電費，所以一定要記得選一級效能的變頻冷氣」這也讓松野高志不敢置信說「沒想到差這麼多，有到4倍至5倍之間」。
而除了買冷氣一定要選一級變頻效能之外，KING哥也繼續分享：「吹冷氣開開關關耗電量比較大是一定的，因為冷氣開啟時，啟動電流非常高，就會非常的耗電，現在的市售變頻冷氣就是標榜說，如果是長期使用冷氣的人，你調整溫度到26度，就不要再關了，這樣才能恆溫，才能省電。」
「短時間」開開關關最母湯！台電、冷氣廠大金都雙層認證過
事實上，過去台電粉專「台電電力粉絲團」就曾經說明過，每打開一次冷氣，壓縮機運轉耗電量就是1.3度，所以如果開關間隔時間不長，建議中途可以改為送風模式或調高溫度，像是高溫的夏天，開關冷氣造成溫度上下浮動，只會讓電費往上飆升！建議選擇一級效能的變頻冷氣，將溫度設在26至28度再搭配電扇使用，就能輕鬆爽吹囉！
除此之外，製造及販售冷氣空調的大金工業株式會社過去也有曾經做過實驗，在外頭氣溫36.3度的狀況下，一台冷氣一直放著吹，另一台則每30分鐘開關一次電源，雙方的耗電程度，實驗結果發現，一直開著的冷氣耗電量較少，原因是外頭天氣太熱時，一直重新開冷氣，就會在啟動時消耗大量電力，所以想要夏天爽吹冷氣又省錢，「買一級變頻好冷氣」、「不要一直開開關關冷氣」一定要先做到啦！