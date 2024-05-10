聯電股東會紀念品見「隱藏版」！可愛度引熱議、拍賣價上看890元
聯電股東會紀念品每年都會引發討論，去年與IP聯名、贈送咖波陶瓷碗，今年也延續咖波系列，贈送咖波隨行杯再度掀起話題。不過最新傳出又有隱藏版出現，更是引發網友熱議，並且現在已經在蝦皮上可以看到有人開始販賣隱藏版隨行杯，售價達到890元。
記者陳郁柔／台北報導
聯電股東會紀念品「咖波永續隨行杯」今年依舊人氣爆棚，持股聯電1張以上股民才有資格領取紀念品，若是零股股民可透過2管道領取，「親赴股東會」或是「參加電子投票」。領取時間是5月2日~5月17日止，以今（10）日天算起，扣除例假日，只剩6天可領取，想拿紀念品的小股民動作要快。
原先官方曝光的咖波隨行杯顏色只有深藍、淺藍和淡綠三種顏色。不過有網友在PTT發文，展示出自己的奶茶色隨行杯，表示：「一開始還以為是色差，但連貓都不一樣應該是不同款式了吧？有人也換了嗎？好奇是不是後來有新增其他款式？」
貼文一出也引發網友熱議，直呼「新的比較可愛」、「奶泡貓的耶！真好」、「異色率1/512，你賺到了」、「公園色，不怕雨天碰到泥水」、「紀念品跟股利都不差，992D」、「真可愛！在公園也能獨樹一格」、「賺爛，佛心公司！」、「可愛，窩（我）來去蝦皮看看」
果不其然，已經有股民在蝦皮上販售UMC X 咖波隨行杯「隱藏版奶泡貓」售價890元，其他顏色隨行杯一個賣590元，差價300元也顯示出隱藏版的稀有度。