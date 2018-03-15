二林高中繁星計畫　57人錄取大學

107學年度繁星計畫放榜，二林高中報名72人有57人錄取上榜，錄取率高達八成，其中錄取國立大學近四成有21人。繼去年繁星錄取台大、交大後，今年再囊括台大、清大、成大、政大..等國立頂尖名校全員到齊。

其中，陳冉亞同學三年前選擇捨棄彰化女中就近入學二林高中，如今錄取國立台灣大學物理治療學系，與任教於二林高中的媽媽備感光榮，二林高中學生連續六年錄取國立台灣大學。另一位洪加臻同學以在校成績1%頂標門檻，以興趣導向錄取天下雜誌評選企業界的最愛國立成功大學-企業管理學系，她的姊姊洪振容也是國中部直升高中部的校友，當年以學測65級分繁星就讀成大資工。



▲107學年度繁星計畫放榜，彰化縣立二林高中錄取率高達八成，校長劉燕饒發紅包獎勵。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

校長劉燕饒表示，放榜錄取的21位國立大學中，多位是從二林高中國中部直升，更值得一提的是，這些國立大學的上榜生多是來自學區國小，顯示社區高中就近入學的優勢與辦學的成效。



▲陳冉亞三年前選擇捨棄彰女就近入學二林高中，如今錄取國立台灣大學物理治療學系。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

二林高中團隊以鞏固學力為導向，近年來配合108課綱精神，落實專業素養導向的教與學，進行拔尖精進課程。榮獲彰化縣政府教育處指定於107學年度成立「數理實驗班」，除了優渥獎學金就讀外，規劃的課程內容除加深、加廣、加速外，另有資訊、醫藥、綠能、語文、法律、商業等主題學程，藉此累積進入頂尖大學的實力。



▲107學年度繁星計畫放榜，彰化縣立二林高中錄取率高達八成，為社區高中繁星大放光彩 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

今年高三生在二林高中全體親、師、生共同努力三年與六年下，開創精采亮眼的榜單，掄元奪魁，家長會長-洪銘聰特別代表家長會，頒發獎學金鼓勵上榜同學。二林高中努力辦學與家長會全力支持，期盼大二林地區的學子毋需負笈他鄉就能錄取一流大學或熱門校系，也讓經濟弱勢的學生能夠安心就學，扮演著「社區高中、優質國中」角色。