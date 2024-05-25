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今起拿鐵、美式買1送1！7-11珍珠奶茶38元　全家霜淇淋第2件10元

▲超商、賣場通路的週末咖啡優惠開跑，7-11今起開跑APP寄杯4杯只要188元組合優惠，包括珍珠奶茶、青梅冰茶平均只要38元開喝。（圖／業者提供）
▲超商、賣場通路的週末咖啡優惠開跑，7-11今起開跑APP寄杯4杯只要188元組合優惠，包括珍珠奶茶、青梅冰茶平均只要38元開喝。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

超商、賣場通路的週末咖啡優惠開跑，今（25）日起全聯拿鐵、美式買一送一，美廉社限時3天有經典拿鐵買一送一，寄杯美式買五送五；超商7-11今起開跑APP寄杯4杯只要188元組合優惠，包括珍珠奶茶、青梅冰茶平均只要38元開喝，全家則有週末分享日優惠，拿鐵、抹茶拿鐵、霜淇淋第二件10元優惠。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月24日至5月26日
◾莓好光櫻心凍風味拿鐵特價49元，5.8折，原價85元、特價49元
◾冰鳳梨風味拿鐵（大杯）特價49元，6.3折，原價78元、特價49元
◾熱鳳梨風味拿鐵（中杯）特價49元，7.3折，原價68元、特價49元
◾可口可樂纖維+ 600ml買1送1，5折，原價35元、特價18元
◾悅氏light鹼性水720ml買1送1，5折，原價20元、特價10元

▲7-11「超值五六日」自5月24日至5月26日。（圖／業者提供）
▲7-11「超值五六日」自5月24日至5月26日。（圖／業者提供）
📍APP｜5月25日至5月31日
◾風味飲系列指定冰飲4杯188元，可選皇家伯爵紅茶、太妃焦糖瑪奇朵、贅沢抹茶拿鐵、焙烤榛果、脆酷摩卡，6.2折，原價65元、特價47元
◾咖啡珍珠歐蕾4杯188元，6.3折，原價75元、特價47元
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折，原價60元、特價38元
◾青梅冰茶5杯188元，6.3折，原價60元、特價38元

▲7-11報稅季寄杯咖啡優惠，風味係指定冰品任選4杯188元。（圖／7-11提供）
▲7-11報稅季寄杯咖啡優惠，風味系列指定飲品任選4杯188元。（圖／7-11提供）
📍門市｜5月15日至5月28日
◾CITY特大杯以上、珍珠全品項，任選第2杯7折
◾精品大杯美式／拿鐵任選2杯119元，5.5折，原價110元、特價60元
◾KIRIN午後紅茶 奶茶500ml，原價45元、特價29元（限會員單筆消費／繳費／EC寄取加價購）

▲門市則有精品美式／拿鐵任選2杯119元，相當於加9元可再多喝一杯精品拿鐵。（圖／7-11提供）
▲門市則有精品美式／拿鐵任選2杯119元，相當於加9元可再多喝一杯精品拿鐵。（圖／7-11提供）
📍APP｜5月20日至5月25日
◾西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡任選買7送4，6.3折，原價80元、特價51元
◾厚乳拿鐵冰／熱任選買7送4，6.4折，原價65元、特價42元

▲7-11限時六天同系列指定品項買7送4。（圖／7-11提供）
▲7-11限時六天同系列指定品項買7送4。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜5月24日起至5月26日
◾Fami!ce霜淇淋（不限口味） 第二支10元，6.1折，原價49元、特價30元
◾特大杯拿鐵（不限冰熱） 第二杯10元，5.8折，原價70元、特價40元
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵(不限冰熱) 第二杯10元，5.9折，原價65元、特價38元

▲全家今起也有特大杯拿鐵、濃靜岡抹茶拿鐵、霜淇淋第二件10元優惠。（圖／全家提供）
▲全家今起也有特大杯拿鐵、濃靜岡抹茶拿鐵、霜淇淋第二件10元優惠。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
📍門市｜5月1日起至5月28日
◾大杯美式原價45元、特價29元
◾大杯拿鐵原價55元、特價39元

🟡OKmart
📍門市｜即日起至5月29日
◾「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」75折，特價49元，原價65元

📍門市｜5月27日限定
◾凡持悠遊卡至全台門市，購買大杯莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項第2杯半價優惠

▲「OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲。（圖／OK提供）
▲「OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲。（圖／OK提供）
🟡美廉社
📍門市｜5月24日至5月26日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折，原價55元、特價28元
◾大杯濃萃系列咖啡買5送5，再送「Simple Life三層抽取式衛生紙」100抽3入1串（活動到6/11截止）

▲美廉社大杯經典拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）
▲美廉社大杯經典拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）
🟡全聯福利中心
📍門市｜即起起至7月11（每週六、日）
◾大杯熱美式買1送1，5折，原價25元、特價13元
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折，原價35元、特價18元

▲全聯母親節起每週六日都有咖啡買1送1。（圖／全聯提供）
▲全聯母親節起每週六日都有咖啡買1送1。（圖／全聯提供）

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