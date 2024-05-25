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涼糕哥又出事了！客嫌「賣太貴口感又普通」　本人照片遭公開傻眼

▲9年前在東湖市場賣涼糕爆紅的帥氣老闆涼糕哥（游勝綸），近年重回老本行，加上經營社群媒體之後二度爆紅。（圖/涼糕哥臉書）
▲9年前在東湖市場賣涼糕爆紅的帥氣老闆涼糕哥（游勝綸），近年重回老本行，加上經營社群媒體之後二度爆紅。（圖/涼糕哥臉書）

家庭消費中心/綜合報導

9年前在東湖市場賣涼糕爆紅的帥氣老闆涼糕哥（游勝綸），近年重回老本行，加上經營社群媒體之後二度爆紅，每次出攤販售涼糕，顧客都要排上好幾個小時，現在人氣紅不讓。不過繼日前傳出「因為生意太好擋到其他市場攤販做生意之後」，現在又被爆料，有顧客去朝聖游勝綸的涼糕攤，認為價格非常昂貴口感又很普通，沒想到被放到LINE社群上公審，讓他感到非常傻眼。

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一名顧客日前到游勝綸的涼糕攤販購買涼糕，表示自己等了整整6個小時才買到一盒，售價是570元，有網友見狀則表示「我真的覺得賣超貴而且口感還好啊....」、「你買一盒就要570元真的超盤的」、「我也買過，一斤280元真的超級盤，吃起來也真的還好」而該顧客也回應「我真的是盤子，要排隊的千萬別嘗試，我個人覺得很普通」。

▲游勝綸現在重操舊業在市場擺攤賣涼糕，其涼糕的用料非常實在，深受廣大婆媽的歡迎。（圖/游勝綸臉書）
▲游勝綸現在重操舊業在市場擺攤賣涼糕，其涼糕的用料非常實在，深受廣大婆媽的歡迎，不過日前有網友購買之後覺得價格很貴且口感普通，沒想到遭到公審。（圖/游勝綸臉書）
嫌賣太貴口感又還好！顧客本人照片遭上傳公審

沒想到後續該顧客卻發現，自己的「本人照片」以及Tik Tok的資料被發上游勝綸的LINE社群當中，游勝綸在社群當中表示：「以後拒賣這個人，我討厭這種蹭流量，還在那邊說很盤」、「蹭就算了還要諷刺我們，賤貨」等語，隨後一群粉絲紛紛安慰游勝綸，表示：「不要在意，一切都是嫉妒你生意太好」、「店家開這個價就是有他的原因啊，消費者本就依照自己的能力去消費，如果覺得價格不妥不就不要買」。

後來該顧客還收到游勝綸的私訊表示：「發文不要標記我扯到我，最好把我封鎖，我很討厭你」，讓該顧客非常傻眼又不滿的表示：「我只是說自己的感想而已，也沒說他東西難吃啊，就被游勝綸丟上群組公審，還罵我X貨並且封鎖，這要怎麼處理啊？誰能幫我傳給游勝綸看嗎？」

▲涼糕哥在群組中公審顧客被發現，顧客非常無奈發文抱怨，引起廣大討論。（圖/Tik Tok）
▲涼糕哥在群組中公審顧客被發現，顧客非常無奈發文抱怨，引起廣大討論。（圖/Tik Tok）
貼文曝光後，不少網友替該顧客抱不平表示「哇賽！這年頭賣東西還不能評論價格跟口感啊？這大頭症了吧」、「大頭症？別鬧了吧，我都看您影片去吃東西，好吃不好吃都是個人認知，為什麼不能評論？」、「公審客人真的超可怕....還直接公開你的長相太扯了」、「這樣公審客人顯得度量太小了吧.....」、「有夠扯，群組的人也一起罵你.....這什麼超厚的同溫層，賣東西不能評論乾脆不要賣」。

擋到別人攤位驚傳遭封殺！涼糕哥爆紅爭議不斷

事實上，涼糕哥近幾年恢復擺攤之後加上經營自媒體，聲量確實非常高，不過也因為人氣的問題，日前才剛被爆有些已經封殺他到市場內擺攤，原因就是生意太好擋到別人財路，甚至還有隔壁攤烙狠話「要開瓦斯引爆，要死大家一起死」等。

如今再度傳出「公審客人」的行為，《NOWnews》記者仔細搜尋Tik Tok當中開箱涼糕哥的影片真的非常多，評價自然有好有壞，有些人認為貴但是好吃，有些人則認為貴但是普通，但品嚐美食本身就非常主觀意識，不可能做到符合每個人的味蕾。

▲還記得9年前東湖涼糕哥游勝綸嗎？最近社群上再度掀起一陣炫風，可以說是二度爆紅。（圖／游勝綸授權提供）
▲9年前東湖涼糕哥游勝綸近日回歸老本行，在社群上再度掀起一陣炫風，可以說是二度爆紅，要吃游勝綸賣的涼糕，太晚到可要排隊排上2小時。（圖／游勝綸授權提供）
記者也實際採訪到游勝綸本人，他向記者透露：「自己在市場賣涼糕多年，絕對不會因為顧客覺得買了不好吃，任何點評就去公審別人，該名顧客是因為發文還標記我看酸民的留言，我也有清楚的告知他，如果要當酸民的話可以封鎖我，也並沒有直接私訊罵他，是我在個人社群裡面抒發心情，後續又有人截圖給他才發生這樣的事情」。

涼糕哥強調：「如果是大家想來嚐鮮都非常歡迎，對於價格、口感有不好的評價我也都虛心接受，但沒必要在網路上發文攻擊我又要標記我故意讓我看到，這樣我心裡也不好受」。


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