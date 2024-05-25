涼糕哥又出事了！客嫌「賣太貴口感又普通」　本人照片遭公開傻眼

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嫌賣太貴口感又還好！顧客本人照片遭上傳公審
沒想到後續該顧客卻發現，自己的「本人照片」以及Tik Tok的資料被發上游勝綸的LINE社群當中，游勝綸在社群當中表示：「以後拒賣這個人，我討厭這種蹭流量，還在那邊說很盤」、「蹭就算了還要諷刺我們，賤貨」等語，隨後一群粉絲紛紛安慰游勝綸，表示：「不要在意，一切都是嫉妒你生意太好」、「店家開這個價就是有他的原因啊，消費者本就依照自己的能力去消費，如果覺得價格不妥不就不要買」。
後來該顧客還收到游勝綸的私訊表示：「發文不要標記我扯到我，最好把我封鎖，我很討厭你」，讓該顧客非常傻眼又不滿的表示：「我只是說自己的感想而已，也沒說他東西難吃啊，就被游勝綸丟上群組公審，還罵我X貨並且封鎖，這要怎麼處理啊？誰能幫我傳給游勝綸看嗎？」
貼文曝光後，不少網友替該顧客抱不平表示「哇賽！這年頭賣東西還不能評論價格跟口感啊？這大頭症了吧」、「大頭症？別鬧了吧，我都看您影片去吃東西，好吃不好吃都是個人認知，為什麼不能評論？」、「公審客人真的超可怕....還直接公開你的長相太扯了」、「這樣公審客人顯得度量太小了吧.....」、「有夠扯，群組的人也一起罵你.....這什麼超厚的同溫層，賣東西不能評論乾脆不要賣」。
擋到別人攤位驚傳遭封殺！涼糕哥爆紅爭議不斷
事實上，涼糕哥近幾年恢復擺攤之後加上經營自媒體，聲量確實非常高，不過也因為人氣的問題，日前才剛被爆有些已經封殺他到市場內擺攤，原因就是生意太好擋到別人財路，甚至還有隔壁攤烙狠話「要開瓦斯引爆，要死大家一起死」等。
如今再度傳出「公審客人」的行為，《NOWnews》記者仔細搜尋Tik Tok當中開箱涼糕哥的影片真的非常多，評價自然有好有壞，有些人認為貴但是好吃，有些人則認為貴但是普通，但品嚐美食本身就非常主觀意識，不可能做到符合每個人的味蕾。
記者也實際採訪到游勝綸本人，他向記者透露：「自己在市場賣涼糕多年，絕對不會因為顧客覺得買了不好吃，任何點評就去公審別人，該名顧客是因為發文還標記我看酸民的留言，我也有清楚的告知他，如果要當酸民的話可以封鎖我，也並沒有直接私訊罵他，是我在個人社群裡面抒發心情，後續又有人截圖給他才發生這樣的事情」。
涼糕哥強調：「如果是大家想來嚐鮮都非常歡迎，對於價格、口感有不好的評價我也都虛心接受，但沒必要在網路上發文攻擊我又要標記我故意讓我看到，這樣我心裡也不好受」。