颱風艾維尼最快「今晚8點生成」！恐影響梅雨鋒面 豪雨連2天襲台
熱帶性低氣壓目前位在菲律賓群島陸地，受到地形干擾影響結構發展，中央氣象署預估最快會在今天（25日）晚間8時發展成今年第一號颱風「艾維尼」，未來路徑對台灣不會有直接影響，若路徑偏西才會影響台灣梅雨鋒面，不過目前往北邊東移動機率較大。下週新一波鋒面襲台，下週一、下週二（5/28、5/29），各地有雷雨陣雨，甚至有機會達到豪大雨等級的雨勢。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員趙竑表示，熱帶性低氣壓目前位置在菲律賓群島，慢慢朝北北西往菲律賓東方海面行進，目前是位在菲律賓群島陸地，受地形破壞影響，所以整體發展型態不是那麼好，預估12小時後脫離陸地，發展條件會比較好，預估12小時後、也就是最快今晚8點，就有機會生成今年第一號颱風「艾維尼」。
未來路徑預測，會慢慢朝菲律賓東方海面前進，再往北朝琉球和日本海面移動，離台灣最近的時間點是明天（26日）、下週一（28日），短期內對台灣天氣沒有直接影響，不過要留意後期會有長浪出現 。由於預測路徑往北偏東移動，未來若偏西會影響台灣梅雨鋒面，不過預測往日本和琉球海面移動機會高，破壞梅雨結構機會低。
未來一週台灣附近水氣比較多，今明留意中午過後山區以及東半部地區有短延時大雨，週日（27日）後下一波鋒面靠近，雨勢增加，特別是下週一、下週二（5/28、5/29），各地有雷雨、陣雨，尤其是西半部地區有短延時大雨，甚至豪雨等級的雨勢，到了下週三、下週四（5/30、5/31）水氣逐漸減少。