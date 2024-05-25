吉野家、sukiya地位危險了！「台灣便當霸主」出手　本尊買到賺翻

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只見貼出的照片，該丼飯不像是我們印象中吃得丼飯，而是還有高麗菜、青江菜跟滷蛋，整體配菜比日式連鎖店的丼飯還要豐盛。不少網友紛紛回應貼文表示「太好笑了，日式丼飯不會有青江菜跟滷蛋吧」、「比較便宜又有青菜跟滷蛋，完全賺到耶」、「雖然加青菜非常台式，但也非常營養耶，下次可以去買看看」、「池上飯包真的是我的最愛！沒想到開始賣丼飯搶市場了」。
便當界王者！悟饕池上飯包歷史在台已有80年歷史
而說到悟饕池上飯包的歷史可是有80年之久，過去在二次大戰前後，花東鐵路要8小時的車程，旅客需要自備食物充飢，當時為體貼出外人辛苦，先輩開始製作飯包在月台叫賣，直到1999年10月，池上飯包老店導入經營團隊，重新命名為「悟饕池上飯包」，後來開始開放全台連鎖加盟。
如果是喜愛「悟饕池上飯包」的民眾，記者這裡也可以跟大家推薦一個位於台東的景點「池上飯包文化故事館」，是位於台9線上的「池上飯包原創老店」，除了一樓有舒適寬敞的用餐區，還有販售許多池上特產以及古早味零食跟童玩，二樓也有古早味課桌椅，記者與友人到此參訪時，也都各自買便當坐在課桌椅上享用，去台東可以說是必吃必訪的景點之一哦！
🟡悟饕池上飯包丼飯相關資訊
📍期間限定商品：薑汁燒牛丼飯
📍售價：99元
🟡悟饕池上飯包文化故事館
📍地址：臺東縣池上鄉忠孝路259號
📍營業時間：週一至週五上午10：30至20：20；週六日上午10：30至19：30
📍電話：02-2365-1131