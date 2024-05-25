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吉野家、sukiya地位危險了！「台灣便當霸主」出手　本尊買到賺翻

▲台灣知名本土便當店「悟饕池上飯包」最近加入丼飯的市場，開賣期間限定的「薑汁燒牛丼飯」。（圖/Google評論）
▲台灣知名本土便當店「悟饕池上飯包」最近加入丼飯的市場，開賣期間限定的「薑汁燒牛丼飯」。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人非常喜歡吃日式丼飯，因此許多日本連鎖丼飯餐廳來台開店也是非常受到歡迎，然而近日就有網友發現，台灣知名本土便當店「悟饕池上飯包」也加入丼飯的戰場，推出期間限定的牛肉丼飯，而且售價還不用100元，好奇買一個來開箱之後，打開覺得相當好笑，貼文引起熱議，不少人則認為「買到根本賺到」。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「中午去買我最愛吃的悟饕池上便當，結果發現門口貼公告說有新品，現在開始賣丼飯了，連台灣便當王者都跨足到丼飯來了， Sukiya、吉野家是不是要小心了？好奇之下買了來嚐鮮，結果打開一看真的笑翻，這明明是圓形便當吧？」

▲網友分享到悟饕池上飯包意外看見開賣新品丼飯，結果買來嚐鮮打開卻有滿滿的「台灣本土味」。（圖/Dcard）
▲網友分享到悟饕池上飯包意外看見開賣新品丼飯，結果買來嚐鮮打開卻有滿滿的「台灣本土味」。（圖/Dcard）
只見貼出的照片，該丼飯不像是我們印象中吃得丼飯，而是還有高麗菜、青江菜跟滷蛋，整體配菜比日式連鎖店的丼飯還要豐盛。不少網友紛紛回應貼文表示「太好笑了，日式丼飯不會有青江菜跟滷蛋吧」、「比較便宜又有青菜跟滷蛋，完全賺到耶」、「雖然加青菜非常台式，但也非常營養耶，下次可以去買看看」、「池上飯包真的是我的最愛！沒想到開始賣丼飯搶市場了」。

便當界王者！悟饕池上飯包歷史在台已有80年歷史

而說到悟饕池上飯包的歷史可是有80年之久，過去在二次大戰前後，花東鐵路要8小時的車程，旅客需要自備食物充飢，當時為體貼出外人辛苦，先輩開始製作飯包在月台叫賣，直到1999年10月，池上飯包老店導入經營團隊，重新命名為「悟饕池上飯包」，後來開始開放全台連鎖加盟。

如果是喜愛「悟饕池上飯包」的民眾，記者這裡也可以跟大家推薦一個位於台東的景點「池上飯包文化故事館」，是位於台9線上的「池上飯包原創老店」，除了一樓有舒適寬敞的用餐區，還有販售許多池上特產以及古早味零食跟童玩，二樓也有古早味課桌椅，記者與友人到此參訪時，也都各自買便當坐在課桌椅上享用，去台東可以說是必吃必訪的景點之一哦！

▲如果喜歡吃池上飯包的民眾，下回去台東可以到「悟饕池上飯包文化故事館」參觀，不僅可以吃好吃的木盒便當，也可以順便了解池上便當歷史哦！（圖/台東觀光旅遊網）
▲如果喜歡吃池上飯包的民眾，下回去台東可以到「悟饕池上飯包文化故事館」參觀，不僅可以吃好吃的木盒便當，也可以順便了解池上便當歷史哦！（圖/台東觀光旅遊網）
🟡悟饕池上飯包丼飯相關資訊
📍期間限定商品：薑汁燒牛丼飯
📍售價：99元

🟡悟饕池上飯包文化故事館
📍地址：臺東縣池上鄉忠孝路259號
📍營業時間：週一至週五上午10：30至20：20；週六日上午10：30至19：30
📍電話：02-2365-1131

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