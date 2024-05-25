賀軍翔傳出住處遭搜索！警方查扣手機等證物　北檢證實案件偵辦中

賀軍翔被告強制性交！傳酒店女「撂黑道談條件」　他拒絕才遭提告

▲賀軍翔遭酒店女服務生控訴性侵，傳出女子找黑道談判，他不從才被提告。（圖／NOWnews資料照）
▲賀軍翔遭酒店女服務生控訴性侵，傳出女子找黑道談判，他不從才被提告。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

台劇男神賀軍翔年初參加一場私人聚會，事後被酒店女服務生提告性侵，昨（24）日位於民生社區的住家被警方搜索，並查扣私人手機，賀軍翔捍衛自身清白，強調：「並未與任何第三人有任何踰矩行為。」有知情人士爆料，酒店女當初找黑道談判，賀軍翔不從才被提告。

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賀軍翔住處昨天突然被搜索，原因為被列為妨害性自主被告，震驚外界，據《TVBS新聞網》報導，有知悉內幕的人指出，提告的酒店女服務生最初該找道上兄弟約賀軍翔談判，放話如果他不出面就要報警，賀軍翔擔心人身安全，拒絕赴約，接下來就發生被控訴性侵一事。

▲賀軍翔深陷桃色風波，震驚娛樂圈。（圖／賀軍翔臉書）
▲賀軍翔深陷桃色風波，震驚娛樂圈。（圖／賀軍翔臉書）
據了解，警方後續通知賀軍翔和相關在場人士到案說明、做筆錄，釐清聚會當天情況，調查完成後，將案件依妨害性自主罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方便簽發搜索票，指揮警方搜索賀軍翔住家，查扣手機等證物。

對此，律師代賀軍翔發布3點聲明，解釋手機被檢警扣走，是要查詢賀軍翔的通聯紀錄，進一步釐清案件內容，「賀先生再次聲明，並未與任何第三人有任何踰矩行為。」賀軍翔並對偵查期間的細節被公開披露，感到非常困擾，希望本案承辦人員可以將心比心 ，不要有任何違法情形。

▲賀軍翔育有一對可愛女兒。（圖 / 翻攝賀軍翔臉書）
▲賀軍翔和老婆陳怡玟結婚近7年，育有一雙女兒。（圖／賀軍翔臉書）
▲賀軍翔小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
▲賀軍翔小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
賀軍翔小檔案

生日：1983年12月28日 
身高：180公分 
體重：66公斤 
出道日期：2003年9月 
代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《不夠善良的我們》、《全明星運動會》第三季
感情： 
2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞 
2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女 

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