賀軍翔被告強制性交！傳酒店女「撂黑道談條件」　他拒絕才遭提告

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據了解，警方後續通知賀軍翔和相關在場人士到案說明、做筆錄，釐清聚會當天情況，調查完成後，將案件依妨害性自主罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方便簽發搜索票，指揮警方搜索賀軍翔住家，查扣手機等證物。
對此，律師代賀軍翔發布3點聲明，解釋手機被檢警扣走，是要查詢賀軍翔的通聯紀錄，進一步釐清案件內容，「賀先生再次聲明，並未與任何第三人有任何踰矩行為。」賀軍翔並對偵查期間的細節被公開披露，感到非常困擾，希望本案承辦人員可以將心比心 ，不要有任何違法情形。
賀軍翔小檔案
生日：1983年12月28日
身高：180公分
體重：66公斤
出道日期：2003年9月
代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《不夠善良的我們》、《全明星運動會》第三季
感情：
2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞
2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女
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