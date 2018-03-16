恆春洋蔥享譽國際　外銷首發日本沖繩

去(106)年恆春蔥農大豐收，因此今(107)年恆春半島洋蔥種植面積增加100多公頃，造成國內供需過量需外銷，恆春大和蔬果生產合作社首批於今(16)日開始裝櫃辦理外銷，首次外銷地點就是與恆春鎮氣候風土相近的沖繩，並預計以每周1櫃甚至2櫃的數量，供應至產期結束。
農糧署南區分署說明，恆春半島洋蔥種植面積630公頃，占全國洋蔥面積1千3百公頃近半產區，主要生產鄉鎮為恆春鎮、車城鄉及枋山鄉。由於今年氣候適宜加上恆春地區特有的落山風吹襲，生長期無露水不易罹病且成熟後的蔥葉能自然倒伏、養分回流，使洋蔥的地下球莖飽滿碩大，產量及品質均佳。恆春半島洋蔥目前陸續進入盛收期，香氣濃郁、口感爽脆，特別受到日本的青睞，農糧署輔導農民團體推動外銷目標計1千4百公噸，讓甘甜鮮美的洋蔥走向國際市場。
▲恆春洋蔥開始進入大量採收期，恆春大和蔬果生產合作社首批開始裝櫃外銷日本沖繩。（圖／郭孟聰攝,2018.03.16）
農糧署將推動產地直送，由產地農會送至全國各農會及機關團體，今年度恆春鎮農會、車城地區農會及枋山地區農會攜手辦理恆春半島洋蔥產地直送的促銷方案，將直送到全國的縣市鄉鎮農會及各機關團體，每袋15公斤裝之大球、中球價格為200元及180元，希望各級農會及機關團體多多採購，消費大眾亦可至全國各農會超市採購。
南區分署進一步說明，今年恆春洋蔥營養可口好料理 多吃有益健康，半島因氣候乾燥適宜，洋蔥品質優良可耐儲存，室溫下可儲藏一個月以上，洋蔥富含維生素B群、維生素C、鈣、鐵、鉀以及膳食纖維等，並含有硫化物與類黃酮等抗氧化物可增強抵抗力，恆春洋蔥正好在氣候多變初春上市，可說是大自然賜予的最佳禮物，呼籲消費者多多選購國產洋蔥。