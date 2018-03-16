恆春洋蔥享譽國際　外銷首發日本沖繩

去(106)年恆春蔥農大豐收，因此今(107)年恆春半島洋蔥種植面積增加100多公頃，造成國內供需過量需外銷，恆春大和蔬果生產合作社首批於今(16)日開始裝櫃辦理外銷，首次外銷地點就是與恆春鎮氣候風土相近的沖繩，並預計以每周1櫃甚至2櫃的數量，供應至產期結束。

農糧署南區分署說明，恆春半島洋蔥種植面積630公頃，占全國洋蔥面積1千3百公頃近半產區，主要生產鄉鎮為恆春鎮、車城鄉及枋山鄉。由於今年氣候適宜加上恆春地區特有的落山風吹襲，生長期無露水不易罹病且成熟後的蔥葉能自然倒伏、養分回流，使洋蔥的地下球莖飽滿碩大，產量及品質均佳。恆春半島洋蔥目前陸續進入盛收期，香氣濃郁、口感爽脆，特別受到日本的青睞，農糧署輔導農民團體推動外銷目標計1千4百公噸，讓甘甜鮮美的洋蔥走向國際市場。