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端午節7-11咖啡5折開喝！全家豆漿、黑芝麻買一送一　今起限量搶

▲7-11本週6月3日起至6月8日，將提早開跑端午節優惠，門市特大杯美式3杯100元、特大杯拿鐵2杯100元，換算下來原價60元的美式只要33元。（圖／7-11提供）
▲7-11本週6月3日起至6月8日，將提早開跑端午節優惠，門市特大杯美式3杯100元、特大杯拿鐵2杯100元，換算下來原價60元的美式只要33元。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

端午節連假快來了！7-11本週6月3日起至6月8日，將提早開跑端午節優惠，門市特大杯美式3杯100元、特大杯拿鐵2杯100元，換算下來原價60元的美式只要33元，將近5折優惠爽喝咖啡；全家則是今起開搶原味豆漿、黑芝麻熬豆漿買一送一優惠券，可兌換期限至6月9日，兩種口味可各領一張優惠券。

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🟡全家便利商店

📍APP優惠趣｜6月3日至6月9日
◾豆豆鮮生黑芝麻熬豆漿買1送1，5折，原價39元、特價20元
◾豆豆鮮生原味熬豆漿買1送1，5折，原價39元、特價20元

▲（圖／全家提供）
▲全家今起開搶原味豆漿、黑芝麻熬豆漿買一送一優惠券。（圖／全家提供）

📍門市｜5月29日至6月25日
◾大杯經典冰磚拿鐵59元，8.4折（原價70元）
◾特大杯經典冰磚拿鐵69元，8.6折（原價80元）
◾經典／特濃咖啡任選第2杯半價，7.5折

▲（圖／全家提供）
▲全家新品大杯經典冰磚拿鐵特價59元。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜6月6日至6月10日
◾特大杯美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾香鑽水果茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）

📍APP｜6月6日至6月10日
◾濃萃美式買6送3，6.7折（原價50元、特價33元）
◾濃萃拿鐵買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾燕麥指定系列買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取推出端午放縱一夏活動。（圖／7-11提供）
▲7-11 OPENPOINT行動隨時取推出端午放縱一夏活動。（圖／7-11提供）
📍門市｜5月29日至6月4日
身份證有「冠、軍」任一字，至全台21家指定門市（不可思議咖啡），免費喝一杯中杯冠軍美式，每日每店限量10杯。

🔎21間不可思議咖啡門市地圖查詢（點此連結）


▲7-11「!+ CAFE RESERVE不可思議咖啡」於5月29日至6月25日推出冠軍升級免費喝。（圖／7-11提供）
▲7-11門市出示身份證有「冠、軍」任一字，可免費喝美式咖啡。（圖／7-11提供）
📍門市｜5月29日至7月9日，買指定漢堡／菠蘿系列可加購
◾大杯美式20元，4.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵30元，5.5折（原價55元）


▲7-11指定堡類／菠蘿加20元享有大杯美式。（圖／7-11提供）
▲7-11指定堡類／菠蘿加20元享有大杯美式。（圖／7-11提供）

本周咖啡優惠！7-11美式20元、拿鐵30元　星巴克買一送一爽喝整周

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