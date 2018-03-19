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惠台31項措施吸引人才西進　31.3%上班族增強意願

記者彭夢竺／台北報導2018/03/19 11:08
▲中國大陸日前提出惠台31項措施，根據人力銀行調查，有60.9%的上班族想要赴海外工作，有31.3%是因為惠台措施而增強意願。（圖／NOWnews資料照）
▲中國大陸日前提出惠台31項措施，根據人力銀行調查，有60.9%的上班族想要赴海外工作，有31.3%是因為惠台措施而增強意願。（圖／NOWnews資料照）

中國大陸日前提出惠台31項措施，吸引不少上班族想要西進，根據人力銀行資料顯示，2018年2月份整體海外職缺相較於去年同期年成長17個百分點，調查也顯示，有60.9%的上班族想要赴海外工作，有31.3%是因為惠台措施而增強意願，主要原因不外乎是語言門檻低、距離近，以及受到待遇吸引，甚至有2成3的人無意回台，決定落腳生根。

根據1111人力銀行針上班族進行海外工作意願調查顯示，有60.9%的上班族想要赴海外工作，其中，71.6%主要著眼於薪資條件好、25.5%想累積職場經驗，青睞的國家以中國大陸(含港澳)、越南、新加坡、美加，以及泰國居多。

針對中國大陸提出惠台31項措施，調查也顯示，有高達44.7%本來就有意願西進，還有31.3%是因為對岸釋出利多而增強意願或改變心意赴中國大陸，而想去中國大陸發展的主要原因是語言門檻低、兩岸距離近(航程近)、兩岸文化接近，以及受國民待遇吸引等因素。

人力銀行表示，受訪上班族在海外工作的年薪與出國前最後一份工作相較，有高達72.4%的人海外年薪比國內高，有3.5%的人薪水與國內一樣，但也有6%的海外薪水反而較國內少。

另有，18.1%由於直接出國無法比較薪資；交叉分析顯示，目前正在海外工作的受訪者平均年薪為112萬，而想要赴海外工作的受訪者平均年薪僅62萬，薪資差距達50萬元，幅度達到80%。

此外，觀察對海外工作懷有憧憬及曾經去過的上班族，人力銀行指出，有7成7表示在異鄉打拚只是階段性職涯規畫，平均4年後就會返回台灣，其原因不外乎家庭因素、健康因素，以及已取得足夠資歷，不過，也有2成3無意回台，決定落腳海外生根。

 

關鍵字1111人力銀行人力銀行惠台措施海外工作職缺
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