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政治

谷歌乾淨的煤？黃士修酸徐國勇英文差　應搜淨煤技術

記者戴祺修／台北報導2018/03/19 11:50
▲對於行政院長賴清德說，深澳燃煤電廠採用新科技與乾淨的煤，讓汙染排放量跟天然氣發電差不多，核能流言終結者黃士修質疑，既然如此，政府何必降低燃煤發電比例，提高天然氣發電率？（圖／取自黃士修臉書）
▲對於行政院長賴清德說，深澳燃煤電廠採用新科技與乾淨的煤，讓汙染排放量跟天然氣發電差不多，核能流言終結者黃士修質疑，既然如此，政府何必降低燃煤發電比例，提高天然氣發電率？（圖／取自黃士修臉書）

對於行政院長賴清德為了替能源政策辯護講出「乾淨的煤」遭受各方批評，行政院發言人徐國勇替長官辯護，希望網友自己上網 google「clean coal」一詞。核能流言終結者黃士修今(19)日接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，酸說徐國勇可能英文不好，因為正確用詞是「clean coal technology」淨煤技術。

為了替深澳燃煤發電廠辯護，賴清德稱深澳機組是「超超臨界」燃煤機組，而且用的是「乾淨的煤」，排放的汙染跟天然氣發電廠差不多。黃士修質疑，如果燃煤的新科技可以如同行政院所說，碳排量已經可以媲美天然氣發電，那政府何必還要拉高天然氣發電比率到 50%，並降低燃煤發電比率？照行政院邏輯，台灣只要升級火力發電廠就好，不必興建天然氣電廠。

黃士修表示，國際上所說的淨煤的「淨」是動詞，是把煤變比較乾淨的技術，並非是乾淨的煤，其實就是乾餾技術將煤變為燃劑，因此淨煤科技在國際上確實存在，但成本會比較高，同時也跟現在政府說深澳用超超臨界機組、亞煙煤、無煙煤等都是兩回事。

黃士修說，煤確實有分品質，品質最高的無煙煤成本很高，台灣多用亞煙煤或燃煤，他個人並不反對用燃煤發電，也不認為火力發電廠是台灣空汙的主因，但燃煤依舊會產出空汙，所以賴清德與徐國勇說用乾淨的煤、新科技機組，依舊會有碳排放的問題。

黃士修指出，林口火力發電廠前兩年也更新過發電機組，其時林口當時就是用超超臨界機組，當時行政院都沒有以此對外宣傳，直到現在深澳燃煤電廠被批造成空汙，才拿出超超臨界機組與「乾淨的煤」辯護，讓人覺得這只是政治託辭。　

關鍵字深澳燃煤電廠乾淨的煤淨煤技術徐國勇賴清德黃士修
習對台小組布局完成　陳明通表態深澳電廠報告　柯建銘杯葛環團發言

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