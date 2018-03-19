租屋遇到「鬼屋」　神明要他「趕快跑」

不過原 PO 覺得只是狗靈也還好，於是帶著老婆和小孩入住，沒想到當晚小孩竟然突然盯著天花板大哭，當下原 PO 覺得不單純。隔天找了一名師姐來看，師姐則表示這裡以前是做動物醫院，孩子看到的是幾十隻動物的靈。

租下透天厝，竟遇到「狗靈」！網友在臉書《爆料公社》上 PO 文，指出自己在台中市西區租下整棟透天厝，原本1樓當店面、2 樓以上當住家。原 PO 表示入住前有請老師來看過，老師也坦言裡面有一隻「狗靈」。

更驚人的是師姐還說這裡有個 180 公分高的男性靈，不過師解說已經處理好原 PO 也沒多問。這次孩子雖然沒有哭鬧，但卻是朝著天空開心的說話，讓原 PO 決定再找第二間廟來看看。

原 PO 表示，他只向神明報住址，「劈頭要我趕快搬，不然會要我命，3-5 樓都是動物靈，且都沒離開，2 樓一個男的非自然死亡，靈魂太多，神明也無法處理，也不願多講，只說 36 計走為上策。」



▲房東表示自己請的老師說沒問題。（圖／翻攝自《爆料公社》）

至此原 PO 已想退租，不過屋主只說打電話問他的師父說沒問題；請他過來房子感受，也是搞失蹤，只有提到錢才出現。「最後有找到房子搬離，屋主開始栽贓房子有釘痕、電線亂擺，扣了我一個月押金+罰金，11 萬 7 最後拿回 4 萬 5 並叫我簽收，被坑了 7 萬 2 。」，最後原 PO 也表示這篇文只是想提醒大家不要再上當。