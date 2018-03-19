聯結車駕駛工會教育活動　警方宣導防禦駕駛

臺中市聯結車駕駛員職業工會，18日在和平區辦理會員勞工教育活動；和平警分局應邀由交通組曾憲晴組長講授大型車輛防禦駕駛，以及推廣交通安全宣導，以保障會員執業安全。警方也呼籲用路人勿當低頭族，遵守交通安全規則，以保障用路安全。

曾憲晴以生動的簡報及事故實例介紹交通安全，並透過有獎徵答與聯結車工會與會人員互動，宣導全民交通安全觀念。曾憲晴表示，大型車的車體寬、重心高，軸距長內輪差大、視覺多死角，在過彎、長下坡、起步或停靠、開啟車門時容易發生危險狀況。

此次宣導活動除強化「大型車內輪差、視覺死角」的介紹及注意事項外，大型車駕駛人與其他用路人身分因使用的交通工具不同而互換；另亦強化宣導「酒後不開車、路口停讓、不超速、不闖紅燈、汽車開車門應注意後方來車、尊重路權、開車禮讓、行人優先」等交通安全觀念。