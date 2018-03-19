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聯結車駕駛工會教育活動　警方宣導防禦駕駛

記者黃玿琮／台中報導2018/03/19 12:37
▲聯結車駕駛員職業工會教育活動中，交通組曾憲晴組長講授大型車輛防禦駕駛，以及推廣交通安全宣導。（圖／和平警分局提供2018.3.19）
▲聯結車駕駛員職業工會教育活動中，交通組曾憲晴組長講授大型車輛防禦駕駛，以及推廣交通安全宣導。（圖／和平警分局提供2018.3.19）

臺中市聯結車駕駛員職業工會，18日在和平區辦理會員勞工教育活動；和平警分局應邀由交通組曾憲晴組長講授大型車輛防禦駕駛，以及推廣交通安全宣導，以保障會員執業安全。警方也呼籲用路人勿當低頭族，遵守交通安全規則，以保障用路安全。

曾憲晴以生動的簡報及事故實例介紹交通安全，並透過有獎徵答與聯結車工會與會人員互動，宣導全民交通安全觀念。曾憲晴表示，大型車的車體寬、重心高，軸距長內輪差大、視覺多死角，在過彎、長下坡、起步或停靠、開啟車門時容易發生危險狀況。

此次宣導活動除強化「大型車內輪差、視覺死角」的介紹及注意事項外，大型車駕駛人與其他用路人身分因使用的交通工具不同而互換；另亦強化宣導「酒後不開車、路口停讓、不超速、不闖紅燈、汽車開車門應注意後方來車、尊重路權、開車禮讓、行人優先」等交通安全觀念。

和平警分局呼籲大型車應依道路設計速限行駛，勿駛入來車道、勿超載，遇長下坡請採「降檔」方式，藉由引擎煞車來減速，並配合「點煞」踩放煞車進行氣壓煞車，才不會造成來令片過熱，導致煞車失靈。若遇到煞車失靈時，首先降檔讓引擎煞車產生作用並拉起手煞車，若仍無法停車，可利用車身摩擦山壁、路旁車輛和牆壁或將輪胎駛入路旁水溝等，來幫助停車避免釀災。

此外，也應與前車保持較長的行車距離，以利擁有較多緩衝空間煞車，行經路口保持淨空、人行穿越道停讓行人，以維護交通安全。和平警分局長陳永昌表示，為保障用路安全，請駕駛人應有充分休息再上路，並遵守速限行駛，轉彎或變換車道及進出停靠區應先顯示方向燈；並特別呼籲用路人勿當低頭族，專注眼前路況，遵守交通安全規則，以保障用路安全。

關鍵字聯結車防禦駕駛內輪差
娃娃機商補貨　員警抓到「小惡魔」

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