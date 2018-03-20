影／佛祖遶境大變革　今年擇定假日登場

內門紫竹寺副主委莊財松表示，為了能讓更多民眾及遊客投入傳統的遶境活動，去年在信徒大會中，就有人提議更動活動時間。但是2百多年的「羅漢門迎佛祖遶境活動」民俗活動，會員大會不敢做出決定。最後由觀音佛祖示意擲杯茭定奪，結果以分成2個周末舉行的遶境活動，以6個聖筊勝過傳統的連續4日遶境，今年開始起就改採假日遶境活動。

為配合現代工商社會民意所需，傳統信仰也順應有所變革。超過2百多年的內門「羅漢門迎佛祖」連續4天遶境活動，今年將利用2個周末假日舉行，可以說是宗教界的一大革新。

今年的「羅漢門迎佛祖遶境活動」分別在3月24、25日及3月31、4月1日兩個周末假日舉行，如此安排可方便旅外子弟返鄉加入傳統陣頭表演外，也可陪著家中長輩，參加隨香遶境活動。

羅漢門文史尋根工作室負責人陳聰賢指出，內門佛祖遶境活動從清朝嘉慶年間至今，已有超過200多的年歷史，除了佛祖神轎遶境外，各庄宋江陣頭的參與投入，也是活動成為全國10大慶典的重要關鍵。



▲除了佛祖神轎遶境外，各庄宋江陣頭的參與投入，也是活動成為全國10大慶典的重要關鍵。（圖／記者宋汝夔攝，2018.03.20）

今年4天的遶境活動，分別是：



▲今年4天的遶境活動日期。（圖／記者許薰方攝，2018.03.20)

第1天（3月24月）第1敬-金交椅、第2敬-龍潭、第3敬-湖仔內、第4敬-石坑內份、第5敬-長寮埔中新宮、第6敬-横山、第7敬-大草埔、第8敬-石車、第9敬-菜公坑。

第2天（3月25月）第1敬-虎頭山、第2敬-夏梅林、第3敬-田仔墘、第4敬-應菜龍、第5敬-山南宮、第6敬-州界、第7敬-烏山頭、第8敬-茄苳仔、第9敬-石碣內、第10敬-番仔鹽、第11敬-茄苳崙。

第3天（3月31月）第1敬-祖厝、第2敬-番仔路、第3敬-頂埔尾、第4敬-下埔尾、第5敬-腳帛寮、第6敬-下崁仔、第7敬-大崎頭、第8敬-竹戈寮、第9敬-鼓山、第10敬-七星宮、第11敬-天后宮、第12敬朝天宮、第13敬-菜園頂。

第4天（4月1月）第1敬-內厝、第2敬-中正路、第3敬-南屏路、第4敬-萃文書院、第5敬-尾厝、第6敬-龍角寺、第7敬-紫雲宮、第8敬-小烏山、第9敬-衙門口、第10敬-瓦寮，陣頭回駕紫竹寺。



▲今年4天遶境活動的路線圖。（圖／記者許薰方攝，2018.03.20）