嘉縣校園戒菸　主題式量身訂做戒菸課程

為讓學生體驗不一樣的戒菸班課程，嘉義縣政府衛生局特別與嘉義大學體育與健康休閒學系，及專精塔羅牌的心理諮商師，共同合作推出一系列量身訂做的專屬主題式戒菸課程，讓學生也可體驗主題式戒菸班課程可供選擇。

嘉義縣政府衛生局表示，長期在各校園針對吸菸學生，或高風險學生辦理戒菸教育課程，過程中發現學生多為被動接受各項課程，參與意願低落，而且精神狀態不佳，常常造成學習成效不佳，於是積極收集學生的意見，邀請專業講師共同討論，並設計出一系列主題式課程，針對不同學生特質提供不一樣的課程供學生選擇，提升興趣與意願。