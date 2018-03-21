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嘉縣校園戒菸　主題式量身訂做戒菸課程

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/03/21 10:25
▲嘉義縣政府衞生局為學生開主題式戒菸課程，提升學生改善戒菸行為意願。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03.20）
▲嘉義縣政府衞生局為學生開主題式戒菸課程，提升學生改善戒菸行為意願。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03.20）

為讓學生體驗不一樣的戒菸班課程，嘉義縣政府衛生局特別與嘉義大學體育與健康休閒學系，及專精塔羅牌的心理諮商師，共同合作推出一系列量身訂做的專屬主題式戒菸課程，讓學生也可體驗主題式戒菸班課程可供選擇。

嘉義縣政府衛生局表示，長期在各校園針對吸菸學生，或高風險學生辦理戒菸教育課程，過程中發現學生多為被動接受各項課程，參與意願低落，而且精神狀態不佳，常常造成學習成效不佳，於是積極收集學生的意見，邀請專業講師共同討論，並設計出一系列主題式課程，針對不同學生特質提供不一樣的課程供學生選擇，提升興趣與意願。

衛生局指出，主題式課程共分為1.青春嘉油戒菸班：結合體適能課程，透過運動讓大腦分泌腦內啡，進而穩定情緒、安定神經，消除青少年內在對菸癮的慾望；2.塔羅占卜戒菸班：透過塔羅占卜的技巧吸引青少年探索潛在自我，進而產生自我覺醒；3.團體諮商戒菸班：透過專業諮商師的引導，提升自我內在探索，找出內心問題點。

目前計有鹿草國中、民雄國中、弘德工商、中埔國中、六嘉國中及民和國中等校，已經從3月19開始執行，預計到6月13日前，陸續在各校推出課程，以期能激化對菸害防制的認知，提升戒菸學習動機，有效降低青少年吸菸行為。

關鍵字嘉義縣政府嘉義大學戒菸班
永續環境　嘉義燈會資源回收也很讚

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