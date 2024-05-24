震撼！陳沂加入SWAG 下周處女秀開戰前國軍弟兄：直播尺度無上限
太震撼了！成人直播平台SWAG今（24）宣布，大砲型網紅陳沂將加入SWAG，下周三晚間9點首播處女秀，將開戰聲量滿點的「前國軍弟兄」，放話「直播尺度沒有上限」。
記者徐銘穗/綜合報導
39歲的陳沂家世背景雄厚，爸爸陳俊源、媽媽陳雪芬都當過台北市議員，父母離異後，爸爸2005年與知名藝人陸小芬再婚。據悉，陳沂有一名妹妹，她也擁有澳洲永久居留簽證，其家人皆在澳洲居住。
今年2月，陳沂在台北街頭遭人痛毆，造成臉部、耳朵擦挫傷，她質疑對方是預謀犯案，曾吐露因害怕仇家再上門，想逃離台灣。而事實上，陳沂不但擁有澳洲永久居留權，她也曾自曝在日本置產，月收租金11萬元。
如此背景、財力都驚人的陳沂，卻無預警加入SWAG成為平台直播主。SWAG稍早發出採訪通知，表示在力邀之下，陳沂決定加入平台，為觀眾帶來沒有尺度上限的直播內容。下周二在信義區總部正式亮相，下周三晚間9點舉行直播處女秀開戰聲量滿點的「前國軍弟兄」。
至於陳沂首戰的「前國軍弟兄」是誰？SWAG公關語帶保留，笑說：「我們平台也才兩位（前）國軍，不難猜！」據悉，SWAG平台兩位前國軍直播主為私密片遭外流的前輔導長「內內」與退役海龍蛙兵「壹柒柒」。