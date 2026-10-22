強烈颱風薔琵持續進逼台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇」就表示，從最新的預報結果來看，薔琵颱風雖然北轉，但是選擇了距離台灣陸地比較近的那條路，颱風中心還是有可能會登陸，最新颱風三大重點就是「周五颱風影響最劇烈」、「北部、東部強風豪雨確定」、「中南部、澎湖風超大，山區也有大雨」。然而根據中央氣象署最新暴風侵襲率資料顯示，北部地區、宜花東都是高機率被侵襲地區，最高甚至達到99%，周五停班停課幾乎是確定的選項。
薔琵颱風距離台灣超近！仍不排除中心登陸
「台灣颱風論壇」在社群「Threads」表示，「看來我們夏天欠的，都要在這裡還了，前兩天提到北轉大方向確定，但離陸地遠近要再看，結果最新預報看來，薔琵是選擇了離陸地比較近的那條路」。
「台灣颱風論壇」說，注意一下氣象署最新預報的誤差圈，周五晚上，颱風中心會在東北部陸地至石垣島之間通過，對你沒看錯，登陸是選項之一，絕對沒有不侵襲這種事，大家的皮要拉緊，尤其特別提醒中南部，應該沒辦法在旁邊慶幸躲過，得被迫分享一點風雨了，畢竟颱風中心靠這麼近，距離真正登陸還剩幾公尺呢？誰都艱難，那又何必分彼此呢，這次防颱基本上是全台一起來了。
薔琵颱風最新3大重點速懂！北部、東部幾乎停班停課確定
「台灣颱風論壇」也整理出現在薔琵颱風預報最新3大重點，包括「周四外圍環流開始影響，周五影響最劇烈，周六下半天後颱風跑了」、「北部、東部強風豪雨確定，運氣不好還要吃颱風眼」、「中南部、澎湖風超大，山區也有大雨」。
然而根據氣象署最新暴風侵襲率資料顯示，北部地區、宜蘭、花蓮全部都是98%、99%，而台東縣也有86%、綠島地區則是94%，基本上北部、東部地區在10月23日周五幾乎是確定會停班停課。不過實際上還是要看各縣市政府今晚收到氣象署風雨預報後決策，民眾要隨時關注颱風動態消息，同時也要趕快做好防颱準備！
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「台灣颱風論壇」在社群「Threads」表示，「看來我們夏天欠的，都要在這裡還了，前兩天提到北轉大方向確定，但離陸地遠近要再看，結果最新預報看來，薔琵是選擇了離陸地比較近的那條路」。
「台灣颱風論壇」說，注意一下氣象署最新預報的誤差圈，周五晚上，颱風中心會在東北部陸地至石垣島之間通過，對你沒看錯，登陸是選項之一，絕對沒有不侵襲這種事，大家的皮要拉緊，尤其特別提醒中南部，應該沒辦法在旁邊慶幸躲過，得被迫分享一點風雨了，畢竟颱風中心靠這麼近，距離真正登陸還剩幾公尺呢？誰都艱難，那又何必分彼此呢，這次防颱基本上是全台一起來了。
「台灣颱風論壇」也整理出現在薔琵颱風預報最新3大重點，包括「周四外圍環流開始影響，周五影響最劇烈，周六下半天後颱風跑了」、「北部、東部強風豪雨確定，運氣不好還要吃颱風眼」、「中南部、澎湖風超大，山區也有大雨」。
然而根據氣象署最新暴風侵襲率資料顯示，北部地區、宜蘭、花蓮全部都是98%、99%，而台東縣也有86%、綠島地區則是94%，基本上北部、東部地區在10月23日周五幾乎是確定會停班停課。不過實際上還是要看各縣市政府今晚收到氣象署風雨預報後決策，民眾要隨時關注颱風動態消息，同時也要趕快做好防颱準備！