我是廣告 請繼續往下閱讀

薔琵颱風距離台灣超近！仍不排除中心登陸

周五晚上，颱風中心會在東北部陸地至石垣島之間通過，對你沒看錯，登陸是選項之一，絕對沒有不侵襲這種事，大家的皮要拉緊

▲「台灣颱風論壇」說周五晚上，颱風中心會在東北部陸地至石垣島之間通過，對你沒看錯，登陸是選項之一，絕對沒有不侵襲這種事。（圖/台灣颱風論壇臉書）

薔琵颱風最新3大重點速懂！北部、東部幾乎停班停課確定

包括「周四外圍環流開始影響，周五影響最劇烈，周六下半天後颱風跑了」、「北部、東部強風豪雨確定，運氣不好還要吃颱風眼」、「中南部、澎湖風超大，山區也有大雨」。

北部地區、宜蘭、花蓮全部都是98%、99%，而台東縣也有86%、綠島地區則是94%，基本上北部、東部地區在10月23日周五幾乎是確定會停班停課。