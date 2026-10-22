🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值好康價」是10月21日至10月25日。（圖／業者提供）

▲7-11杜老爺甜筒6支100元，平均17元，4.7折比買一送一還便宜。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5天5好康」是10月23日至10月27日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是10月21日至10月25日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，7-11「超值好康價」加碼拉長至5天，自10月21日至10月25日限時促銷，光復節連假快把握「買2送2、買1送1」好康。換算成單件平均特價來看，UCC無糖咖啡、可口可樂香草、康貝特能量飲料、濟州火山岩礦泉水都是18元，玉黍叔洋蔥圈13元、利口樂潤喉糖26元、不倒翁起司炒麵38元、辛拉麵辣白醬／粉紅醬33元、英國蛋白飲奶茶風味35元。另一必囤重點則是杜老爺高級甜筒6支100元，雖然是最基本的口味，但原價35元，單支平均下來是17元，相當於4.7折，比買一送一還便宜，是超商少見的折扣優惠。全家連續「5天5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是10月23日至10月27日，換算成單件特價， UCC艾洛瑪黑咖啡23元、古道酸梅湯15元、果力水補給飲18元、生巧克力戀乳雪糕20元、杜老爺特級冰淇淋甜筒25元、得意抽取式廚房紙巾100抽3包75元、麥維他消化餅15元、好時巧酥白可可23元、農心辣白菜泡菜拉麵25元。門市「限時殺5日」是10月21日至10月25日，共有3款商品買1送1， 農心辛炒麵平均38元、安城湯麵平均25元、泰山強氣泡水平均18元。