薔琵颱風持續進逼台灣，根據中央氣象署最新「未來120小時颱風暴風侵襲機率」，已經有2/3個台灣被掃到，從南投以北、台東縣全部都突破80%機率，其中最高的為基隆市、宜蘭縣、花蓮縣的99%，雙北98%，其他縣市也都上升。由於薔琵颱風路徑也持續西修，氣象署表示，預估今（22）日中午前後發布陸上警報，屆時會提供給縣市政府「風雨預報」，周五是否會停班停課，交由他們來做決策。
薔琵颱風掃過2/3個台灣！最新暴風侵襲率「北部最高99%」
根據氣象署最新「各主要城市120小時暴風侵襲率」資料，目前已經有2/3個台灣以上會被薔琵颱風暴風圈掃到，其中北部地區包括雙北市98%、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣的99%、桃園市97%、新竹縣94%、新竹市93%。
由於薔琵颱風最新路徑在一夜又西修，比昨晚預估靠得更近，中部地區包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣全部都80%以上，另外東部地區還包括台東縣86%、綠島地區94%等；其餘南部地區雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市等則是43%至74%不等。
10/23周五會停班停課嗎？中部以北機率高、晚間縣市政府公布
氣象署表示，預估今天中午前後會發布陸上颱風警報，由於颱風路徑西偏，因此暴風圈覆蓋台灣陸地範圍變比較多，首當其衝的地區應該會以東半部陸地為主，之後看颱風西偏程度，陸警範圍會持續擴大。
至於大家都很關心的10月23日周五是否會停班停課？目前看來的話，北部地區、宜蘭、花蓮基本上周五應該都會停班停課；中部地區則是要看颱風實際風雨預測狀況；南部地區除了雲林、嘉義縣市要看風雨預測外，除非薔琵颱風持續西偏，否則應該機會不大。不過氣象署也說，白天會提供給縣市政府「風雨預報」，周五是否會停班停課，交由他們來做決策。因此民眾今晚也要記得鎖定各縣市政府最新消息。
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根據氣象署最新「各主要城市120小時暴風侵襲率」資料，目前已經有2/3個台灣以上會被薔琵颱風暴風圈掃到，其中北部地區包括雙北市98%、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣的99%、桃園市97%、新竹縣94%、新竹市93%。
由於薔琵颱風最新路徑在一夜又西修，比昨晚預估靠得更近，中部地區包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣全部都80%以上，另外東部地區還包括台東縣86%、綠島地區94%等；其餘南部地區雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市等則是43%至74%不等。
氣象署表示，預估今天中午前後會發布陸上颱風警報，由於颱風路徑西偏，因此暴風圈覆蓋台灣陸地範圍變比較多，首當其衝的地區應該會以東半部陸地為主，之後看颱風西偏程度，陸警範圍會持續擴大。
至於大家都很關心的10月23日周五是否會停班停課？目前看來的話，北部地區、宜蘭、花蓮基本上周五應該都會停班停課；中部地區則是要看颱風實際風雨預測狀況；南部地區除了雲林、嘉義縣市要看風雨預測外，除非薔琵颱風持續西偏，否則應該機會不大。不過氣象署也說，白天會提供給縣市政府「風雨預報」，周五是否會停班停課，交由他們來做決策。因此民眾今晚也要記得鎖定各縣市政府最新消息。
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