賀軍翔傳出住處遭搜索！警方查扣手機等證物 北檢證實案件偵辦中
近期，演員賀軍翔以《不夠善良的我們》男主角何瑞之再度翻紅，24日驚傳賀軍翔遭北檢搜索，消息引發各界譁然，對此，台北地檢署表示，因偵辦案件、為保全證據，於今天上午，指揮松山分局持搜索票，前往賀軍翔位於北市民生社區住處，目前已查扣相關證據。
記者林盈君／綜合報導
北檢稍早證實，賀軍翔遭人提告，案件已移送檢警偵辦，為避免證據消失，於24日上午，前往賀軍翔的住處搜索，查扣證物手機，目前雙方均已前往警局製作筆錄，但涉及何種案件，檢警並未進一步說明。據了解，賀軍翔去年遭酒店公關提告，24日上午10時許，檢方指揮松山分局前往賀軍翔住處搜索，詳細案情仍有待進一步調查釐清。
去年5月間，賀軍翔遭狗仔葛斯齊爆料，在好友張勛傑的慶生會上，疑似因酒醉舌吻酒店妹，形象受到重創，之後他透過律師發表聲明，強調自己並未與第三人有踰矩行為，捍衛自己清白。而葛斯齊之後也態度大逆轉，表示「尊重賀軍翔先生的法律權益，我會虛心面對，謝謝指教」。
※【NOWnews 今日新聞
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