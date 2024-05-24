最新民調近6成都支持「藐視國會罪」！游盈隆：綠輸表決也輸民意
台灣民意基金會今早發表「國人對517國會衝突事件及相關議題的態度」即時民調，結果發現31.6％支持民進黨，27.6％支持國民黨與民眾黨，24.6％都不支持，10.7％沒意見，5.5％不知道。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，在野黨極力推動的「藐視國會罪」已贏得社會強烈共鳴，民進黨不但國會表決輸，也輸掉民意的戰場。
記者莊蕙如／台北報導
根據該民調題目問「公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。請問您贊不贊成？」結果顯示，27%非常贊成，30.5%還算贊成，12.2%不太贊成，17%一點也不贊成，7.3%沒意見，6.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成八大體上贊成「公務員藐視國會罪」立法，二成九不贊成。
民調分析，這顯示20歲以上台灣人中，5成8大體上贊成「公務員藐視國會罪」立法，2成9不贊成。
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這結果也傳達了一個重要的訊息，那就是在野黨極力推動的「公務員藐視國會罪」已贏得社會強烈共鳴，民進黨不但國會表決輸，也輸掉民意的戰場。