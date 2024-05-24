平野惠一職掌中信兄弟很無力！透露台灣球員通病：要追上日韓還久

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平野認為，台灣職棒球員社會地位不高，打棒球人口太少，高中頂尖球員旅外發展，好手很難留住，也導致中職競爭力不足，選手腦袋想棒球或為職棒工作努力的時間不夠，缺乏職業意識。
45歲的平野在日職選手加教練資歷達20年，還曾經待過阪神虎隊、歐力士猛牛，拿到金手套，以及「東山再起」獎，他多次強調球員要用心去打球，但因為中職好手不夠多，就很難讓球員再成長。
台灣應該有自己的棒球文化 不應浪費天分
平野接受《自由時報》專訪表示，台灣球員身體素質超棒，即使花很多時間滑手機還是可以打出好成績，表示潛力十足， 「日本球員潛力和身體素質不好，必須動腦彌補不足，鍛鍊出強大心理素質，研究如何有效運用身體，非常努力練習才能很有自信地站在場上，否則無法純粹靠力量贏過其他國家選手。」
不管是平野還是其他日本教練，都曾說過，希望台灣不要只照抄美國、日本棒球文化，而是要發展「屬於台灣的文化」，球員要多加苦練，不要浪費天份，否則很難超越日韓球員。
此外，近期黃勇傳欠債違紀風波延燒，平野表示，日本野球教育不只是做一名運動選手，更要做一名「社會人 」，一舉一動都會對社會造成深遠影響，日本人非常重視運動員的品格教育。