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平野惠一職掌中信兄弟很無力！透露台灣球員通病：要追上日韓還久

▲平野惠一職掌中信兄弟三年，他透露台灣球員通病，認為不改善，要追上日韓還久。（圖／中信兄弟提供）
▲平野惠一職掌中信兄弟三年，他透露台灣球員通病，認為不改善，要追上日韓還久。（圖／中信兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

中職中信兄弟日籍總教練平野惠一今年接掌「黃衫軍」兵符，他近期接受《自由時報》專訪，平野惠一提到來台三年，帶兵有很深的無力感，他感嘆自己：「台灣選手普遍缺乏職業意識，競爭力也不足，想追上日韓要花很長一段時間。」平野惠一從很多種面向談中職狀況，他說：「球員沒有理解自己處於什麼水準的聯盟，然後用什麼方式打球。」而且他認為，雖然台灣球員的素質不錯，但因為練習不足，所以要追上日韓還早。

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平野惠一遇到難題　台灣卻乏競爭意識

平野認為，台灣職棒球員社會地位不高，打棒球人口太少，高中頂尖球員旅外發展，好手很難留住，也導致中職競爭力不足，選手腦袋想棒球或為職棒工作努力的時間不夠，缺乏職業意識。

45歲的平野在日職選手加教練資歷達20年，還曾經待過阪神虎隊、歐力士猛牛，拿到金手套，以及「東山再起」獎，他多次強調球員要用心去打球，但因為中職好手不夠多，就很難讓球員再成長。

台灣應該有自己的棒球文化　不應浪費天分

平野接受《自由時報》專訪表示，台灣球員身體素質超棒，即使花很多時間滑手機還是可以打出好成績，表示潛力十足， 「日本球員潛力和身體素質不好，必須動腦彌補不足，鍛鍊出強大心理素質，研究如何有效運用身體，非常努力練習才能很有自信地站在場上，否則無法純粹靠力量贏過其他國家選手。」

不管是平野還是其他日本教練，都曾說過，希望台灣不要只照抄美國、日本棒球文化，而是要發展「屬於台灣的文化」，球員要多加苦練，不要浪費天份，否則很難超越日韓球員。

此外，近期黃勇傳欠債違紀風波延燒，平野表示，日本野球教育不只是做一名運動選手，更要做一名「社會人 」，一舉一動都會對社會造成深遠影響，日本人非常重視運動員的品格教育。


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