一場官司前途全毀　台大名醫淚訴：在台當醫生豬狗不如

近日「民間司法改革基金會」臉書專頁貼出一段影片，從醫已 13 年的黃慧夫，在影片一開始就面露無奈，直言在台灣當醫生根本豬狗不如「如果有能力做好進修、對醫學有興趣，去別的國家當醫生都比台灣好」，而讓黃慧夫說出這話最大的原因，得追溯到 10 年前還任職於亞東醫院時的一場手術。

台灣醫療糾紛案件時有所聞，醫療環境惡劣，讓不少對醫學懷有熱忱的醫師身心靈承受極大壓力。台大醫院整形外科主治醫師黃慧夫，懷著滿腔熱血及使命感，在遭遇重大事件時盡心力搶救生命，卻因過去司法體制、一場官司判決，讓他前途近乎全毀，更對台灣醫界灰心不已「在台灣千萬、千萬、千萬不要當醫生，醫生是一個豬狗不如的行業。」



▲台大醫院整形外科主治醫師黃慧夫認為，若有能力做好進修、對醫學有興趣，去別的國家當醫生都比台灣好。（圖／翻攝自「民間司法改革基金會」臉書專頁）

當時黃慧夫替一名無照駕駛出車禍、右小腿重傷的少年動手術，術後 5 日少年自行轉院，卻發現小腿持續內出血致壞死，最終只得截肢，黃慧夫因而遭少年家屬控告業務過失傷害致重傷罪，一審被判無罪，二審卻在無新事證、新鑑定報告情況下，直接翻判成有罪、判刑 4 個月，受限於刑事訴訟法 367 條第一款規定，案件確定不得再上訴三審。最終黃慧夫無法上訴三審，在二審以易科罰金 12 萬元定讞。

起初制定刑事訴訟法 376 條的目的，是在讓輕判的案件不要拖太久，但這卻限縮了人民訴訟權。即使現在訴訟採覆審制，多數證據一審調查過、二審就不再審查，讓不少人質疑這樣的審查制度真的公平嗎？去年底，立法院三讀通過「刑事訴訟法」部分條文修正草案，未來特定類型案件，若被告一審被判無罪、二審改判有罪，修法後都可以上訴。但黃慧夫醫療糾紛案已終結，即使修法仍無法獲得上訴機會。



▲台大醫院整形外科主治醫師黃慧夫，目前仍在等待司法再給他一次公平審判的機會。（圖／翻攝自「民間司法改革基金會」臉書專頁）

這場官司結果，嚴重影響黃慧夫在醫院的升遷、進修，也讓黃慧夫體認到唯有「做好防衛性醫療才能保護自己。」當時已有許多整形外科的醫師轉做醫美，黃慧夫仍選擇留在又累又忙的醫學中心付出熱情與心力，但這樣的使命感在法律前「豪無價值」，讓黃慧夫相當灰心，甚至要求孩子不要當醫生「我不准他當醫生，他當醫生我就打斷他的腿，這是一個錯誤的選擇、錯誤的職業」。

雖歷經人生轉變，黃慧夫目前仍選擇在醫界服務、堅持教學熱忱，等待司法再給他一次公平審判的機會「我沒有要求很多，我只要求一個公平的審判」。