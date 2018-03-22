深入部落推法稅改革　退休教師高惠華日行三百里

法稅改革聯盟志工高惠華到部落宣導法稅常識，一天跑三百公里是家常便飯，越是深入部落，讓她越覺法稅改革刻不容緩。她到部落中拜訪村長，分享法稅改革運動的重要性以及理念訴求，希望政府往更美好的方向改革前進。法稅改革聯盟指出，國內資金連續30季外流、超過新台幣10兆元，台灣薪資也倒退17年等情況下，財政部還能連續四年超徵稅收5,000多億元？稅收超徵要退還人民，期許台灣的法稅制度能公平、公正、正義，還給人民一個真正的賦稅人權。

台中市僑忠國小退休教師高惠華，有感於司法與稅賦是政府侵犯人權，帶給人民的兩大痛苦，為此加入法稅改革聯盟志工行列。身為原住民的她，選擇偏遠的山地部落宣導法稅常識，希望每個部落族人都能明白自身權益，進而保護自己也督促政府改革。

高惠華以誠懇態度、堅定的口吻，加上爽朗的笑聲，獲得村長們的支持，紛紛加入「稅改十大建言」連署。村長們藉這個機會反應，指許多族人也接到不合理的稅單。如某部落因位屬高風險區被迫遷村，之後收到兩張房屋稅的稅單，一張是新居住地的，另一張竟然是已遷離房子的稅單；原住民個性單純，認為已經沒居住的房子不用繳稅，但接著來的是加重罰款。接到法院來的信函時，村長說「他們不敢拆稅單」！因為害怕，部分族人選擇逃避，結果就是一個惡性循環。這樣的情境，讓高惠華非常不捨，更堅定她深入部落推動法稅改革理念的決心。

在部落裡，高惠華看到族人愛護自然的決心，南投縣信義鄉四村落的37位居民歷經200多小時生態旅遊培訓，通過導覽、住宿服務等認證，終於成立「丹大布農生態旅遊協會」；希望透過生態旅遊，引導來訪者領略來自大自然的啟發，體驗與大自然互動的美好經驗，進而加入保護環境的一員，在愛護大自然與謀生之間，開闢一條雙贏的道路。

法稅改革聯盟和原住民愛山林的精神與毅力，同樣都是用行動展現對生長土地的熱情。原住民用祖先留下來的傳統知識與智慧，化為可行的方案保護大自然的資源；法稅改革聯盟誠懇的呼籲，不論是法稅改革或是文化及生態保護，都希望政府往更美好的方向改革前進。

高惠華表示，每一張稅單，如果稅官所想的是「只要能課到稅就好」，就和不誠實的黑商一般，能騙到多少算多少，稅務機關是不是比黑心商人更可怕?因為他們手上有人民難以抗衡的武器，那就是公權力，以及只有稅務機關才看得懂的稅法，加上多如牛毛的解釋函令。如果這些還不夠，稅務機關還可以自已再解釋。高惠華感慨的跟村長說，難怪稅官敢公然對著媒體說「法院說的不算」。

台中市和平區、南投縣信義鄉、仁愛鄉，這些偏遠的部落，高惠華逐一拜訪村長，藉由拜訪村長的機會，分享稅法的基礎知識；就希望村長們能一起站出來督促政府進行法稅改革，建立一個公平、公開、合情、合理的稅務環境，許部落族人一個美好的未來。