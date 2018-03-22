台韓交流音樂　《與神同行》作曲家《皮諾丘》演唱都參與

亞洲獨立音樂新聯盟誕生！CROS MUSIC闊思音樂與韓國獨立音樂品牌DELIGHT MUSIC合作，要將旗下最優秀的歌手介紹給亞洲各國樂迷認識，包括出道16年的搖滾樂團彼我（PIA）、由女主唱文珽逅所領軍的搖滾樂團BIURET，唱遍各大韓劇主題曲的EVERY SINGLE DAY、從搖滾樂團變為流行電音樂團的內華達51（NEVADA51），清新雙人團體乖乖男女，以及在美國亞裔社群具有影響力的創作新星CLARA C。

彼我曾是美國聯合公園LINKIN PARK的韓國、香港、新加坡巡迴演唱會指定的暖場嘉賓，他去年也在韓國國內舉辦出道17周年的巡迴演唱會，獨特的搖滾風格，深受樂迷喜愛；出道近20年的搖滾樂團內華達51（NEVADA51），曾在2004年訪台，還連續兩年參加春天吶喊，跟台灣的淵源可說是相當深厚，在主唱離開該團之後，創作風格也從搖滾風改成流行電音曲風；而擔任音樂總監並且演唱《聽見你的聲音》、《皮諾丘》，及《大力女子都奉順》、《告白夫婦》韓劇原聲帶的EVERY SINGLE DAY，不僅是廣為韓劇迷熟知的樂團，也曾擔任過2014年金曲獎的紅毯嘉賓，當時的表演也讓台灣樂迷超震驚。