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台韓交流音樂　《與神同行》作曲家《皮諾丘》演唱都參與

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/22 17:50
▲韓片《與神同行》電影原聲帶作曲者崔慧仁，以及夯劇《皮諾丘》電視原聲帶演唱者EVERY SINGLE DAY都將與台灣音樂品牌結盟交流。（圖／DELIGHT MUSIC , 2018.3.22）
▲韓片《與神同行》電影原聲帶作曲者崔慧仁，以及夯劇《皮諾丘》電視原聲帶演唱者EVERY SINGLE DAY都將與台灣音樂品牌結盟交流。（圖／DELIGHT MUSIC , 2018.3.22）

亞洲獨立音樂新聯盟誕生！CROS MUSIC闊思音樂與韓國獨立音樂品牌DELIGHT MUSIC合作，要將旗下最優秀的歌手介紹給亞洲各國樂迷認識，包括出道16年的搖滾樂團彼我（PIA）、由女主唱文珽逅所領軍的搖滾樂團BIURET，唱遍各大韓劇主題曲的EVERY SINGLE DAY、從搖滾樂團變為流行電音樂團的內華達51（NEVADA51），清新雙人團體乖乖男女，以及在美國亞裔社群具有影響力的創作新星CLARA C。

彼我曾是美國聯合公園LINKIN PARK的韓國、香港、新加坡巡迴演唱會指定的暖場嘉賓，他去年也在韓國國內舉辦出道17周年的巡迴演唱會，獨特的搖滾風格，深受樂迷喜愛；出道近20年的搖滾樂團內華達51（NEVADA51），曾在2004年訪台，還連續兩年參加春天吶喊，跟台灣的淵源可說是相當深厚，在主唱離開該團之後，創作風格也從搖滾風改成流行電音曲風；而擔任音樂總監並且演唱《聽見你的聲音》、《皮諾丘》，及《大力女子都奉順》、《告白夫婦》韓劇原聲帶的EVERY SINGLE DAY，不僅是廣為韓劇迷熟知的樂團，也曾擔任過2014年金曲獎的紅毯嘉賓，當時的表演也讓台灣樂迷超震驚。


▲BIURET（左起）CLARA C、文珽逅、乖乖男女、彼我、NEVADA51。（圖／DELIGHT MUSIC , 2018.3.22）

由女主唱文珽逅所領軍，以Beautiful Violet含意出道16年的搖滾樂團BIURET，曾擔任綠洲合唱團Oasis韓國演唱會之開場嘉賓，她也活躍於音樂劇，曾擔任《黃真伊》、《大長今》、《鐘樓怪人》等多部音樂劇女主角，近期也發行了首張個人專輯；清新雙人團體乖乖男女以讓人感到自在的旋律與嗓音呈現Easy listening風格，近幾年深受網友們的喜愛，其中女團員崔慧仁原本就以電影配樂作曲者的身分活耀中，最近更參與了電影《與神同行》、《軍艦島》等多部票房冠軍的電影原聲帶作曲，創作實力可見一斑：觀賞次數突破3千萬次的Youtube Star、在美發展的韓籍創作音樂人CLARA C，所創作歌曲還特別被收錄在韓劇《沒關係，是愛情啊》、《青春時代》的原聲帶裡，因此打開韓國音樂市場，自彈自唱且能單獨同時演奏多樣樂器的才華，深受網友們的喜愛。

闊思音樂將所發行的音樂作品於4月10日在韓國各大數位音樂平台上架，除了音樂的交流之外，雙方都表示非常期待未來能有更多合作的發展空間，擦出前所未有的音樂火花。

關鍵字delight music聽見你的聲音皮諾丘與神同行軍艦島大力女子都奉順
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