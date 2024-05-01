今年單月表現最差！美股狂洩血洗　道瓊暴跌570點

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根據美國勞工統計局4月30日稍早發布的最新數據，衡量薪酬和福利的就業成本指數在2023年上漲0.9%後，從去年12月到3月上漲了1.2%，創一年來最高漲幅。
報告顯示，美國工人三個月內工資和薪水增長了1.1%，福利成本也增長了1.1%。在今年前三個月的工資和福利漲幅超出預期，使得股市一開盤就開始下跌。
雖然這對工人來說是好消息，顯示出就業市場穩健，但也加劇了人們對於對持續高工資導致通膨水平持續升高的擔憂。
聯準會將公布貨幣政策決定。儘管外界已普遍預期，聯準會明天結束政策會議時，會將借貸成本維持不變。R.J. O’Brien and Associates全球市場洞察總經理菲茨帕特里克（Tom Fitzpatrick）表示，最新的勞動成本報告「不會讓聯準會改變『不急於放鬆』的立場」。
不過市場人士仍將仔細研究會後聯準會將發布的聲明，以及屆時聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）發表的談話，以探尋美國央行官員對於今年其餘時間利率計畫的線索。
iShares美洲投資策略主管Kristy Akullian表示，即使利率最終保持在高位，這種強勢也可能支撐股價。「股市不需要聯準會降息就能繼續上漲，它們所需要的只是穩健的盈利增長。」
道瓊指數跌570.17點，或1.49%，收37815.92點。
那斯達克指數跌325.26點，或2.04%，收15657.82點。
費城半導體指數跌92.49點，或1.94%，收4673.30點。
S&P 500指數跌80.48點，或1.57%，收5035.69點。