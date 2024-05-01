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許維恩10月大女兒誤吞別針！「吐血快缺氧」急送醫　父母自責淚崩

▲許維恩10個月大的愛女誤吞別針，導致她吐血、快缺氧，夫妻倆趕緊將女兒送醫，相當自責。（圖／許維恩臉書）
▲許維恩10個月大的愛女誤吞別針，導致她吐血、快缺氧，夫妻倆趕緊將女兒送醫，相當自責。（圖／許維恩臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

42歲女星許維恩2022年嫁給王家梁，去年6月產下一女忒忒，一家三口幸福美滿。今（1）日凌晨，許維恩發文透露，日前10個月大的忒忒學會爬行，卻不小心誤食了掉在地上的別針，王家梁趕緊給女兒做哈姆立克法，最後才將別針從嘴裡吐出來，還帶有血絲，所幸忒忒送醫檢查後並無大礙，許維恩淚嘆「那一天我們是最差勁的爸媽。」

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▲臥室是王家梁、許維恩（左）夫妻感情升溫的主場景。（圖／記者陳思誼攝）
▲許維恩（左）2022年嫁給王家梁，婚後育有一女忒忒。（圖／記者陳思誼攝）
▲許維恩自責沒有照顧好女兒，讓她誤吞別針。（圖／許維恩臉書）
▲許維恩自責沒有照顧好女兒，讓她誤吞別針。（圖／許維恩臉書）
許維恩今凌晨發文透露，上個月26號剛好是女兒剛滿10個月的日子，那天當女兒在家快樂爬行時，夫妻倆卻沒有注意到女兒誤食了別針，當時忒忒正準備要吃副食品，第一口吃下去，「就看到妳彷彿被什麼東西噎住一樣，我的第六感就知道不是副食品噎到」，只能趕緊叫王家梁做哈姆立克法，自己則不斷嘗試挖女兒的嘴巴，「當妳的臉色開始發白很痛苦的表情，彷彿快缺氧快暈倒的時候，我已經整個人都慌了，我的頭也一陣暈眩～腦袋也空白了。」

▲許維恩10個月大的女兒誤吞別針，吐出來的粥還帶有血絲。（圖／許維恩臉書）
▲許維恩10個月大的女兒誤吞別針，吐出來的粥還帶有血絲。（圖／許維恩臉書）
許維恩表示，就在自己準備叫救護車的同時，忒忒終於將嘴裡那口粥吐出來，帶著一些血絲，裡面含帶著別針也一起吐出，而且別針的針是打開的，許維恩看到後嚇瘋，最後夫妻倆將女兒帶去醫院檢查，確定身體沒有其他別針、喉嚨沒有嚴重割傷也沒有嚴重出血，才放下心中大石。許維恩心痛直呼「頓時覺得我們真的做父母的好失敗，沒有照顧好妳，讓妳差點丟了小命。」同時她也藉此經驗呼籲大家，噎到當下實行哈姆立克法真的有用。

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