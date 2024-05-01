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全聯、7-11「8元童年飲料」突爆紅！店員結帳全困惑　真相超意外

▲台灣除了手搖飲之外，超商、超市也販售許多便宜又好喝的飲料，深受大眾的喜愛。（圖/NOWnews資料照）
▲台灣除了手搖飲之外，超商、超市也販售許多便宜又好喝的飲料，深受大眾的喜愛。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣除了手搖飲之外，超商、超市也販售許多便宜又好喝的飲料，然而近日，就有通路的店員發現，店內的「養樂多」、「乳酸菌飲料」系列生意特別好，許多學生成群結隊狂掃好幾排，讓他們非常好奇用途為何，結果真實原因公開之後，讓不少店員相當傻眼「......我越來越不懂現在年輕人了」在社群掀起討論。

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近日有不少全聯、7-11、全家店員在社群平台貼文指出「最近養樂多是有什麼新的流行？今天先是一群高中生掃了五排養樂多之後，後面又有高中生成群結隊來問有沒有養樂多」、「最近剛上架的養樂多都會被學生馬上買光......做超商這麼久都沒遇過養樂多賣這麼好過，是都拿來幹嘛？」

貼文曝光後，就有不少人立刻解答「網路上搜尋養樂多挑戰你就懂了.....」、「看到超多影片的...就是喝養樂多一次喝很多瓶，測試看會不會吐出來」、「挑戰養樂多都市傳說，現在學生之間正紅，看一次喝完20瓶會不會吐，還真的有人挑戰成功」、「養樂多挑戰爆紅啊，超多學生在拍的」、「我也是後來才知道是學生在瘋養樂多挑戰，我越來越不懂現在年輕人了....。」

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養樂多都市傳說「喝20瓶必吐」！學生圈爆紅瘋挑戰

而《NOWnews》記者實際在Tik Tok搜尋養樂多挑戰，發現影片至少超過15部以上，且前三名的影片甚至有觀看數突破90萬的驚人流量，影片拍攝手法即先問同學：「你能喝多少」，而同學則都相當有自信自己可以「無限地喝」、「絕對不會吐」等等，認為自己可以挑戰成功，不過最後卻都是吐到一塌糊塗。

▲學生圈最近吹起「養樂多挑戰」的風潮，挑戰喝完20瓶養樂多不會吐出來，結果意外造成各大通路養樂多賣超好。（圖/Tik Tok）
▲學生圈最近吹起「養樂多挑戰」的風潮，挑戰喝完20瓶養樂多不會吐出來，結果意外造成各大通路養樂多賣超好。（圖/Tik Tok）
看了幾支影片之後，大多數人大概喝到第10瓶、11瓶就開始嘔吐，加上影片挑戰人數通常是5至7人，需要的養樂多自然也要非常多，意外造成有販售養樂多的通路生意變超好，一瓶8元、10元的養樂多在上架之後就被學生因為拍片挑戰都市傳說掃光，實在是相當特別的現象，與前一陣子全聯「蘑菇」因為兒童神曲「蘑菇濃湯」爆紅有異曲同工之妙。

養樂多喝多了為什麼會吐？官方證實：這不是飲料

在許多影片當中，有許多人好奇，為什麼養樂多會有這樣的「都市傳說」，那是因為養樂多等乳酸製品中含有大量益生菌，且通常還有一些精製糖，短時間大量攝取容易使細胞中的水分被吸出，造成脹氣、嘔吐的情況。

除此之外，小時候的我們總愛喝養樂多，把它當作一種飲料，但其實根據養樂多官網的介紹養樂多並非是一種飲料，養樂多是一種健康食品，可維持腸道有益菌平衡，不需一次喝很多瓶，成人一天建議飲用一兩瓶即可，兒童則是建議一天一瓶就好，多喝對腸胃並沒有比較有幫助哦！

▲養樂多小小一瓶售價又相當便宜，不僅小孩喜歡，大人也是愛不釋手，但從小喝到大的你，是否也有個疑問「為何養樂多都沒有大瓶裝的？」（圖/養樂多提供）
▲養樂多小小一瓶售價又相當便宜，不僅小孩喜歡，大人也是愛不釋手，但其實養樂多並不是飲料，而是一種保健食品，每天攝取量不宜過多。（圖/養樂多官網）

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