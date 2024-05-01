全聯、7-11「8元童年飲料」突爆紅！店員結帳全困惑　真相超意外

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貼文曝光後，就有不少人立刻解答「網路上搜尋養樂多挑戰你就懂了.....」、「看到超多影片的...就是喝養樂多一次喝很多瓶，測試看會不會吐出來」、「挑戰養樂多都市傳說，現在學生之間正紅，看一次喝完20瓶會不會吐，還真的有人挑戰成功」、「養樂多挑戰爆紅啊，超多學生在拍的」、「我也是後來才知道是學生在瘋養樂多挑戰，我越來越不懂現在年輕人了....。」
養樂多都市傳說「喝20瓶必吐」！學生圈爆紅瘋挑戰
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而《NOWnews》記者實際在Tik Tok搜尋養樂多挑戰，發現影片至少超過15部以上，且前三名的影片甚至有觀看數突破90萬的驚人流量，影片拍攝手法即先問同學：「你能喝多少」，而同學則都相當有自信自己可以「無限地喝」、「絕對不會吐」等等，認為自己可以挑戰成功，不過最後卻都是吐到一塌糊塗。
看了幾支影片之後，大多數人大概喝到第10瓶、11瓶就開始嘔吐，加上影片挑戰人數通常是5至7人，需要的養樂多自然也要非常多，意外造成有販售養樂多的通路生意變超好，一瓶8元、10元的養樂多在上架之後就被學生因為拍片挑戰都市傳說掃光，實在是相當特別的現象，與前一陣子全聯「蘑菇」因為兒童神曲「蘑菇濃湯」爆紅有異曲同工之妙。
養樂多喝多了為什麼會吐？官方證實：這不是飲料
在許多影片當中，有許多人好奇，為什麼養樂多會有這樣的「都市傳說」，那是因為養樂多等乳酸製品中含有大量益生菌，且通常還有一些精製糖，短時間大量攝取容易使細胞中的水分被吸出，造成脹氣、嘔吐的情況。
除此之外，小時候的我們總愛喝養樂多，把它當作一種飲料，但其實根據養樂多官網的介紹，養樂多並非是一種飲料，養樂多是一種健康食品，可維持腸道有益菌平衡，不需一次喝很多瓶，成人一天建議飲用一兩瓶即可，兒童則是建議一天一瓶就好，多喝對腸胃並沒有比較有幫助哦！