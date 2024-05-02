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全聯7-11賣翻！眾瘋「養樂多挑戰」喝20瓶不吐　腸胃醫揭噴吐原因

▲近期社群平台發起「養樂多挑戰」，可以發現多數喝到第10瓶就會開始狂吐，慈濟醫院胃腸肝膽科陳至翔醫師，揭曉會噴吐的原因。（圖/養樂多提供）
▲近期社群平台發起「養樂多挑戰」，可以發現多數喝到第10瓶就會開始狂吐，慈濟醫院胃腸肝膽科陳至翔醫師，揭曉會噴吐的原因。（圖/養樂多提供）

記者周淑萍/綜合報導

在《NOWnews》之前的全聯、7-11「8元童年飲料」突爆紅！店員結帳全困惑　真相超意外報導中得知，近期超商內的養樂多、乳酸菌飲料生意特別好，學生一一次都狂掃好幾排，經查才發現近日社群盛行「養樂多挑戰」，不少學生在挑戰喝20瓶不會吐，但從影片中可以發現大多都在第10瓶就狂吐，《NOWnews》實際詢問慈濟醫院胃腸肝膽科陳至翔醫師，揭曉噴吐的原因。

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🟡喝大量養樂多會嘔吐的原因

Tik Tok近日流行「養樂多挑戰」，影片中看到不少學生喝到第10瓶就開始狂吐。陳至翔醫師認為養樂多是乳糖飲料，部分乳糖會變成乳酸，裡面有乳酸菌，喝起來就酸酸甜甜，一口氣喝下大量的養樂多會吐主要有兩個成分，第一個為「乳糖」，因東方人代謝酵素較少，那如果乳糖沒有代謝完全，就比較容易拉肚子、脹氣，雖然養樂多已經把部分的乳糖代謝變成乳酸，但喝太多，就跟忽然喝大量牛奶一樣，其實也是會想吐。另外一個成分是「精製糖」，養樂多加很多精緻糖，是高滲透壓，容易使細胞中的水分被吸出， 造成脹氣、嘔吐。

▲學生圈最近吹起「養樂多挑戰」的風潮，挑戰喝完20瓶養樂多不會吐出來，結果意外造成各大通路養樂多賣超好。（圖/Tik Tok）
▲學生圈最近吹起「養樂多挑戰」的風潮，挑戰喝完20瓶養樂多不會吐出來，結果意外造成各大通路養樂多賣超好。（圖/Tik Tok）
🟡2族群別碰，會吐更快！

陳至翔醫師提醒兩大族群不要輕易嘗試，否則可能會吐更快。一為「容易有脹氣」的族群，通常腸胃蠕動不太好容易有脹氣，包含老人家、多重慢性病患者等。

第二種族群為「腸胃發炎」，急性腸胃炎的病人，通常醫師都會提醒暫時不要碰乳製品，因為乳糖代謝的酵素，是在腸粘膜上面，所以腸胃發炎的時候，黏膜會受傷，酵素就更少，如果碰到乳製品、乳糖，會更容易會脹氣或拉肚子。

▲有網友在PTT透露，自己喜歡把養樂多混「無糖豆漿」喝，他並好奇詢問「大家養樂多都加什麼？」對此，許多內行紛紛曝光自己心目中的「銷魂神喝法」，直呼「一喝驚為天人！」（圖／翻攝自養樂多臉書）
▲醫師認為一天喝一瓶養樂多拿來當作益生菌的補充，理論上是可行的，但同時也要注意額外添加的糖份，避免攝取過量。（圖／翻攝自養樂多臉書）
🟡一天喝一瓶就夠

如果要服用1個益生菌產品，每天需要攝取的菌量，大概100億左右，從養樂多官方的資料發現，紅色瓶蓋是100億，藍色瓶蓋是300億，所以都是達標，因此，陳至翔醫師認為一天一瓶拿來當作益生菌的補充，理論上是可行的，但同時也要注意額外添加的糖份，避免攝取過量，喝多沒有益處。

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