全聯7-11賣翻！眾瘋「養樂多挑戰」喝20瓶不吐　腸胃醫揭噴吐原因

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Tik Tok近日流行「養樂多挑戰」，影片中看到不少學生喝到第10瓶就開始狂吐。陳至翔醫師認為養樂多是乳糖飲料，部分乳糖會變成乳酸，裡面有乳酸菌，喝起來就酸酸甜甜，一口氣喝下大量的養樂多會吐主要有兩個成分，第一個為「乳糖」，因東方人代謝酵素較少，那如果乳糖沒有代謝完全，就比較容易拉肚子、脹氣，雖然養樂多已經把部分的乳糖代謝變成乳酸，但喝太多，就跟忽然喝大量牛奶一樣，其實也是會想吐。另外一個成分是「精製糖」，養樂多加很多精緻糖，是高滲透壓，容易使細胞中的水分被吸出， 造成脹氣、嘔吐。
🟡2族群別碰，會吐更快！
陳至翔醫師提醒兩大族群不要輕易嘗試，否則可能會吐更快。一為「容易有脹氣」的族群，通常腸胃蠕動不太好容易有脹氣，包含老人家、多重慢性病患者等。
第二種族群為「腸胃發炎」，急性腸胃炎的病人，通常醫師都會提醒暫時不要碰乳製品，因為乳糖代謝的酵素，是在腸粘膜上面，所以腸胃發炎的時候，黏膜會受傷，酵素就更少，如果碰到乳製品、乳糖，會更容易會脹氣或拉肚子。
🟡一天喝一瓶就夠
如果要服用1個益生菌產品，每天需要攝取的菌量，大概100億左右，從養樂多官方的資料發現，紅色瓶蓋是100億，藍色瓶蓋是300億，所以都是達標，因此，陳至翔醫師認為一天一瓶拿來當作益生菌的補充，理論上是可行的，但同時也要注意額外添加的糖份，避免攝取過量，喝多沒有益處。