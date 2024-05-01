今媽祖誕辰快點拜拜！「3生肖、4星座」偏財運超旺　開運方法曝光

🟡媽祖誕辰好運三生肖排行榜
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屬龍的朋友在媽祖生當天，建議您能把外貌及行為打理好，再去拜一下媽祖，戀愛運勢也能提高不少；接下來在這幾個月時間中，也有機會認識不錯的名人，或高官權貴的人，有機會能為自己的事業或人脈，建立良好基礎，日後得到晉升的機會；
📍開運生肖第二名：屬豬
屬豬的朋友在媽祖生當天，可以拜一下媽袓，就能得到神明加持，知道該如何讚美與鼓勵他人，甚至還會去調解別人的困難，說話的口條及溝通能力也增強很多；同時在物質生活方面，也有享受的機會，不僅有舒適的生活條件，還有美食，使得身心都更為愉悅；若有投資買賣的，會更加有生意頭腦，尤其是正財，不妨好好專注在財務，會有財產翻倍的好時機出現。
📍開運生肖第一名：屬狗
屬狗的朋友，建議您在媽祖生當日，拜一下媽祖會有不錯的福報出現，很多幸運的事會發生，保持樂觀的心，大部分能心想事成；最近正偏財都會提升很多，只要事業上好好積極努力，業績獎金或紅利都能夠有機會獲得，若有閒錢，不妨去小試個手氣，贏得一些額外財富，也是不錯的方式，但應當拿捏好分寸才是。
🟡媽祖誕辰好運四星座排行榜
📍Top4：金牛座
太陽金星木星仍舊駐守金牛座的本命宮位，顯示金牛座財水充沛，財富能量旺到爆表。小孟老師建議，本週下注前先冥想紅色的花朵或火龍果，亦或吃個紅色食物再到投注下注，說不定會有好事發生。
📍Top3：雙魚座
海王星加速進入雙魚座的本命宮，顯示雙魚座在偏財運方面能一飛沖天。小孟老師建議，本週下注前可以喝杯茶或者吃海產，因為海王星代表海洋，吃完之後就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。
📍Top2：摩羯座
太陽籠罩摩羯座的偏財投資宮位，顯示摩羯座財運倍受加持，在選號以及挑選號碼時能更加有靈感。由於太陽攏照偏財宮也象徵金黃色，小孟老師建議本週多穿金色衣服，能引進財運來引進自身財氣。
📍Top1：天秤座
受到冥王星加速移入天秤座的偏財宮影響，照耀了天秤座的財寶庫。小孟老師建議本週在下注前用紅包袋畫上三個星星，並在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量吸收大量財火入庫，帶來旺盛的財氣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。