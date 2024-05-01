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今媽祖誕辰快點拜拜！「3生肖、4星座」偏財運超旺　開運方法曝光

▲今天除了是51勞動節放假之外，同時也是農曆3月23日媽祖千秋聖誕，不少人都會去拜媽祖祈求平安。（圖／大甲鎮瀾宮提供）
▲今天除了是51勞動節放假之外，同時也是農曆3月23日媽祖千秋聖誕，不少人都會去拜媽祖祈求平安。（圖／大甲鎮瀾宮提供）

記者張嘉哲/綜合報導

今天除了是51勞動節放假之外，同時也是農曆3月23日媽祖千秋聖誕，清水孟國際塔羅小孟老師就點名3生肖、4星座如果去拜完媽祖之後，好運就能立刻到！尤其本週威力彩上看2億、大樂透1億頭獎，想要拼拼看運氣的民眾，快來看看自己有沒有上榜，以及開運的方式！

🟡媽祖誕辰好運三生肖排行榜

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📍開運生肖第三名：屬龍
屬龍的朋友在媽祖生當天，建議您能把外貌及行為打理好，再去拜一下媽祖，戀愛運勢也能提高不少；接下來在這幾個月時間中，也有機會認識不錯的名人，或高官權貴的人，有機會能為自己的事業或人脈，建立良好基礎，日後得到晉升的機會；

📍開運生肖第二名：屬豬
屬豬的朋友在媽祖生當天，可以拜一下媽袓，就能得到神明加持，知道該如何讚美與鼓勵他人，甚至還會去調解別人的困難，說話的口條及溝通能力也增強很多；同時在物質生活方面，也有享受的機會，不僅有舒適的生活條件，還有美食，使得身心都更為愉悅；若有投資買賣的，會更加有生意頭腦，尤其是正財，不妨好好專注在財務，會有財產翻倍的好時機出現。

▲大甲媽祖9天8夜遶境進香活動確定將在國曆4月5日晚上十一點(子時)起駕，東南旅遊即日起祭出平日一日遊，最低499元專車接送。(圖／資料照，柳榮俊攝)
▲今（1）日除了是勞動節之外，同時也是農曆媽祖誕辰的日子，小孟老師點名3生肖、4星座好運連連。(圖／NOWnews資料照)
📍開運生肖第一名：屬狗
屬狗的朋友，建議您在媽祖生當日，拜一下媽祖會有不錯的福報出現，很多幸運的事會發生，保持樂觀的心，大部分能心想事成；最近正偏財都會提升很多，只要事業上好好積極努力，業績獎金或紅利都能夠有機會獲得，若有閒錢，不妨去小試個手氣，贏得一些額外財富，也是不錯的方式，但應當拿捏好分寸才是。

🟡媽祖誕辰好運四星座排行榜

📍Top4：金牛座
太陽金星木星仍舊駐守金牛座的本命宮位，顯示金牛座財水充沛，財富能量旺到爆表。小孟老師建議，本週下注前先冥想紅色的花朵或火龍果，亦或吃個紅色食物再到投注下注，說不定會有好事發生。

📍Top3：雙魚座
海王星加速進入雙魚座的本命宮，顯示雙魚座在偏財運方面能一飛沖天。小孟老師建議，本週下注前可以喝杯茶或者吃海產，因為海王星代表海洋，吃完之後就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。

▲全民普發6000元現金即將到來，從28日起，登記入帳民眾可以查詢「登記結果」。（圖/記者張嘉哲攝）
▲小孟老師公開媽祖誕辰偏財運最好的四星座，如果在媽祖誕辰這天去拜媽祖的話，可以獲得加持！（圖/記者張嘉哲攝）
📍Top2：摩羯座
太陽籠罩摩羯座的偏財投資宮位，顯示摩羯座財運倍受加持，在選號以及挑選號碼時能更加有靈感。由於太陽攏照偏財宮也象徵金黃色，小孟老師建議本週多穿金色衣服，能引進財運來引進自身財氣。

📍Top1：天秤座
受到冥王星加速移入天秤座的偏財宮影響，照耀了天秤座的財寶庫。小孟老師建議本週在下注前用紅包袋畫上三個星星，並在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量吸收大量財火入庫，帶來旺盛的財氣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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