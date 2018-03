原住民實驗小學博屋瑪　登上國際媒體

▲博屋瑪國小在課堂上傳授狩獵、釀酒及紋面等泰雅族傳統技藝。 (圖/台中市政府教育局提供2018.3.23)

本身即為記者的Bruno Kaufmann(布諾.高曼)回國後,將訪台經歷撰寫為報導〈How Taiwan got one of world’s best direct democracy laws〉(台灣如何達成世界最佳的直接民主法律),並發表於瑞士廣播電視(SBC)的瑞士資訊(Swissinfo)網站。他在文章中不僅談及台灣民主發展歷程,更盛讚台灣是全球落實直接民主的重要典範。

文中也引述博屋瑪國小校長比令.亞布的說法;介紹博屋瑪國小於2年前成為全國第一個以原住民文化為教育理念的實驗國小,並且透過民主票選方式選出校名,當時有三分之二的人選擇命名為「博屋瑪」。現在學校除了教授英文、中文、數學等核心科目外,也使用母語傳授狩獵、釀酒、紋面等泰雅族傳統技藝,而博屋瑪國小以傳授原住民為核心的課程,成為台灣民主經驗的一部分,也讓校長比令.亞布感到驕傲。

▲博屋瑪國小在課堂上傳授狩獵、釀酒及紋面等泰雅族傳統技藝。 (圖/台中市政府教育局提供2018.3.23)

Bruno Kaufmann從博屋瑪國小票選校名的歷程,進一步談到台灣追求民主化的過程。他指出,台灣過去25年來快速發展為一個科技進步、選舉公正的社會,實現三次和平的政黨輪替;立法院通過修正《公民投票法》部分條文後,提案及連署門檻降低,並可採不在籍投票,台灣近年已成為全球落實直接民主的重要典範。

教育局表示,博屋瑪國小的前身是達觀國小,實驗教育計畫通過後,於105年成為全國第一所原住民族實驗教育學校,打破制式規範、建立由下而上的自主課程,而校名「博屋瑪」在泰雅語為p`uma,代表傳承、興旺及哺育之意,盼泰雅文化源源不斷薪傳。