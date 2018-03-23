原住民實驗小學博屋瑪　登上國際媒體

全球論壇聯盟共同創辦人Bruno Kaufmann(布諾．高曼)日前到台中與市長林佳龍簽署「2019現代直接民主全球論壇合作備忘錄」，宣布這場直接民主盛會將於2019年移師台中舉辦。而Bruno Kaufmann等一行人，也參訪市役所、州廳、台中文學館，並親赴和平區達觀部落，品嚐原民小吃並與博屋瑪國小校長比令．亞布座談，深入體驗台中多元的文化。

2019現代直接民主全球論壇將於台中登場，日前論壇聯盟共同創辦人Bruno Kaufmann(布諾．高曼)等人到台中與市長林佳龍簽署合作備忘錄，回國後報導訪台經歷，並發表於瑞士廣播電視(SBC)的瑞士資訊(Swissinfo)網站，盛讚台灣是全球落實直接民主的重要典範；也特別提及和平區的博屋瑪國小為全國第一所原住民實驗小學，並透過民主票選方式選擇校名，在課堂上也傳授狩獵、釀酒及紋面等泰雅族傳統技藝，讓這所不到百人的偏鄉小學站上國際媒體。

▲博屋瑪國小在課堂上傳授狩獵、釀酒及紋面等泰雅族傳統技藝。 (圖／台中市政府教育局提供2018.3.23)

本身即為記者的Bruno Kaufmann(布諾．高曼)回國後，將訪台經歷撰寫為報導〈How Taiwan got one of world’s best direct democracy laws〉（台灣如何達成世界最佳的直接民主法律），並發表於瑞士廣播電視(SBC)的瑞士資訊(Swissinfo)網站。他在文章中不僅談及台灣民主發展歷程，更盛讚台灣是全球落實直接民主的重要典範。

文中也引述博屋瑪國小校長比令．亞布的說法；介紹博屋瑪國小於2年前成為全國第一個以原住民文化為教育理念的實驗國小，並且透過民主票選方式選出校名，當時有三分之二的人選擇命名為「博屋瑪」。現在學校除了教授英文、中文、數學等核心科目外，也使用母語傳授狩獵、釀酒、紋面等泰雅族傳統技藝，而博屋瑪國小以傳授原住民為核心的課程，成為台灣民主經驗的一部分，也讓校長比令．亞布感到驕傲。

▲博屋瑪國小在課堂上傳授狩獵、釀酒及紋面等泰雅族傳統技藝。 (圖／台中市政府教育局提供2018.3.23)

Bruno Kaufmann從博屋瑪國小票選校名的歷程，進一步談到台灣追求民主化的過程。他指出，台灣過去25年來快速發展為一個科技進步、選舉公正的社會，實現三次和平的政黨輪替；立法院通過修正《公民投票法》部分條文後，提案及連署門檻降低，並可採不在籍投票，台灣近年已成為全球落實直接民主的重要典範。

▲博屋瑪國小在課堂上傳授狩獵、釀酒及紋面等泰雅族傳統技藝。 (圖／台中市政府教育局提供2018.3.23)

教育局表示，博屋瑪國小的前身是達觀國小，實驗教育計畫通過後，於105年成為全國第一所原住民族實驗教育學校，打破制式規範、建立由下而上的自主課程，而校名「博屋瑪」在泰雅語為p`uma，代表傳承、興旺及哺育之意，盼泰雅文化源源不斷薪傳。