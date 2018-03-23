藝術空間變客廳 讓親子愜意體驗藝術

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹241藝術空間全新改造，推出「ROOM–歡迎！請進！」展，9位藝術家以房間為主題，打造藝術客廳、兒藝教室，讓民眾走進展場，彷彿進入居家空間，用輕鬆心情體驗藝術。

策展人陳亞昕受訪表示，241藝術空間是新竹地區頗具盛名，且是很棒的藝術展演空間，今年3月大改造後，以全新面貌迎接民眾，除了有全新的「藝術客廳」，也擴大原本的「兒藝教室」，牆面色彩繽紛，讓孩子盡情遊戲、創作藝術，也讓親子共度充實、愉快的藝術時光。

陳亞昕說，241藝術空間改造後，首先搭配推出「ROOM-歡迎！請進！」展覽，以房間為主題，凸顯「藝術即生活」理念，邀請9位藝術家，藉由屬於自己的情緒與思維進行創作，讓民眾自由進入藝術家的房間，體會藝術家創作時的內心情緒波動，即日起至4月29日展出。